Министр экономики и инноваций Литвы: президент мог ответить на вопросы комиссии, это внесло бы больше ясности

"Эта информация, вызывающая много вопросов. Президент и его окружение могли бы ответить на эти вопросы. Сейчас все повисло в воздухе", – сказала министр.

В свою очередь президент Гитанас Науседа, оказавшийся в эпицентре парламентского расследования, отвергает любые обвинения в связях с представителями бизнеса белорусских удобрений братьями Никитиными. По мнению главы государства, никаких оснований для выводов, сформулированных в заключении парламентской комиссии по расследованию истории информатора Томаса Гайлюса, попросту нет.

В заключении парламентской комиссии по расследованию истории информатора Департамента госбезопасности (ДГБ) говорится, что президент Гитанас Науседа встречался с представителями бизнеса белорусских удобрений. По данным комиссии, позже глава государства активно добивался неприменения санкций к белорусским удобрениям.