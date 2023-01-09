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Поскольку в Эстонии начались дискуссии о передаче замороженных российских средств Украине, Литва без юридических решений на уровне ЕС не может выступить с этой инициативой, указывает Министерство юстиции. Однако переданном Elta в комментарии министерства подчеркивается, что Литва с партнерами постоянно поднимают этот вопрос в различных форматах ЕС, чтобы найти решение, соответствующее законодательству ЕС и международным гарантиям прав человека.
Министерство юстиции отреагировало на дискуссии по поводу передачи Украине замороженных российских средств
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Дискуссии относительно конфискации и передачи Украине замороженных активов России и лиц, связанных с режимом, идут не только в Эстонии, но и в Литве, и во всем Евросоюзе. В прошлом году в Литве для изучения этого вопроса была сформирована рабочая группа, деятельность которой координировало Министерство внутренних дел, и целью которой было ответить на вопрос, каковы законные варианты конфискации замороженных активов физических лиц, в отношении которых введены санкции ЕС, и передачи их Украине. По мнению рабочей группы, Литва не может сделать это национальными решениями, так как для этого должно быть принято юридическое решение на уровне ЕС", - говорится в комментарии Министерства юстиции.

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"Насколько нам известно, Эстония в настоящее время также анализирует правовые возможности, но все еще ищет конкретное решение. Между тем Литва и партнеры постоянно поднимают этот вопрос в различных форматах ЕС, чтобы найти решение на уровне ЕС, соответствующее законодательству ЕС и международным гарантиям прав человека", - отмечают представители Министерства юстиции.

На прошлой неделе министр иностранных дел Эстонии сообщил, что Эстония – первая европейская страна, планирующая передать Украине замороженные российские средства. Реагируя на эту инициативу, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте призвала координировать такие вопросы на европейском уровне.

Министр указала, что в настоящее время в Литве заморожены российские активы на сумму 80 млн. евро.

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