Михаил Подоляк: формула "территории в обмен на статус в НАТО" нерабочая

Михаил Подоляк считает, что Россия будет рада, если Украина согласиться на предложение: "Для России это чрезвычайно выгодный сценарий. Получится, что, в принципе, Кремль достигнет своих целей, Россия войну не проиграет, и более того, внутри страны завинтят гайки, превратив ее в военный лагерь".

"При таком сценарии внутри России В. Путин будет победителем, который выиграл войну; это заведомо утопический сценарий, который приведет к катастрофическим последствиям. Формула "территории в обмен на статус в НАТО" нерабочая, - говорит советник главы офиса президента Украины.

Накануне Йенссен назвал свое предыдущее заявление ошибочным. А уже сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в НАТО продолжаются внутренние дискуссии о том, как закончить эту войну и добиться мира в регионе.

Говоря о статусе Украины как члена НАТО, Михаил Подоляк выразил неуверенность в быстром решении этого вопроса: "Я не думаю, что членство в НАТО будет реализовано без оговорок. Во-первых, в любом случае будет бюрократия. Во-вторых, я не сомневаюсь, что пятая статья будет задействована в усеченном виде". (В пятой статье устава НАТО говорится, что вооруженное нападение на одну или несколько стран — членов НАТО рассматривается как нападение на весь альянс)".

Кроме того, Михаил Подоляк удивлен, что по прошествию 18 месяцев войны Европа до сих пор заигрывает с Москвой: "С одной стороны, мировое сообщество признает военные преступления, совершенные Россией, но, с другой стороны, своими заявлениями оно снимает юридическую ответственность с России. Запад закрывает глаза на бесчинства, которые творятся на аннексированных территориях – убийства, пытки, похищения, депортация, геноцид украинцев. Кроме того, нам открыто говорят, что лучше всего заморозить войну, то есть передать конфликт следующим поколениям".

"Я не понимаю, когда Запад говорит, что они устали от войны"

"Создается впечатление, что Европа хочет жить как будто нет войны. Я не понимаю, когда Запад говорит, что они устали от войны. Они, а не мы. Они устали думать о войне, устали читать об ужасах войны, устали следить за новостными сводками. Это нелепый взгляд. В 1997 году уже была идея взять Россию в НАТО, объясняя это демократичностью страны. Сегодня, самое главное — это не позволить допустить фундаментальную трагическую ошибку, которая приведёт к масштабированию войны и несомненно обрушит систему безопасности окончательно", - говорит М. Подоляк.

Также, советник задается вопросом, почему Европа не может осознать, что договориться с Путиным невозможно: