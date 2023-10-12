МИД рекомендует литовским гражданам воздержаться от поездок в Ливан

Между тем, литовцам, находящимся в настоящее время в Ливане, рекомендуется принять все меры предосторожности (оставаться в гостинице, доме или другом безопасном месте, держаться подальше от окон, иметь при себе предметы первой необходимости).

Ситуация с безопасностью в стране, особенно на границе с Израилем, меняется очень быстро, поэтому необходимо постоянно следить за информацией и сохранять бдительность, следовать советам местных властей и понимать, что в случае ухудшения ситуации выезд из Ливана будет затруднен. Помимо прочего, рекомендуется следить за информацией в аэропортах.

Министерство напоминает, что настоятельно не рекомендуются поездки в особо опасные районы: приграничные районы с Израилем, особенно южнее реки Литани, южная часть Бейрута, Триполи (Траблус), северная часть долины Бекаа и район Хермель, лагеря палестинских беженцев, приграничный район с Сирией. Опасность сохраняется в остальной части Бейрута, Сидоне (Сайда) и южной части долины Бекаа.