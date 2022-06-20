В ходе встречи была опровергнута распространяемая представителями России информация о том, что Литва якобы запретила транзит находящихся под санкциями товаров между Калининградской областью и Россией, говорится в сообщении министерства.

"Пассажиры и товары, на которые не распространяется санкционный режим ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно реализует санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки вступления в силу", — говорится в сообщении.

Компания грузоперевозок Литовских железных дорог LTG Cargo уже проинформировала железные дороги Калининградской области о том, что из-за западных санкций запрещает транзит многих грузов по железной дороге, заявил в субботу губернатор региона Антон Алиханов. По его словам, ограничения коснутся 40-50% товаров, которые импортируются в другие регионы России и экспортируются из них транзитом через Литву, а в числе товаров, на которые они распространяются, входят строительные материалы, цемент и изделия из металла.

МИД сообщает, что в 4-м пакете санкций ЕС, принятом 15 марта 2022 года, 17 июня окончательно вступили в силу ограничительные меры Евросоюза в отношении импорта в ЕС и транзита через территорию ЕС российской стали и других изделий из черных металлов.