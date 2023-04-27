МИД Литвы вручил Беларуси решительную ноту протеста

По информации МИДа, в пятницу состоится заседание Гродненского районного суда по рассмотрению дела о ликвидации организации Пелесских литовцев. В ноте отмечается, что на такие действия Беларуси последует жесткий и принципиальный ответ, Литва поднимет этот вопрос в международных организациях, говорится в пресс-релизе.
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