МИД Литвы вручил Беларуси решительную ноту протеста

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В четверг в Министерство иностранных дел Литвы (МИД) был вызван представитель посольства Республики Беларусь в Литве, которому была вручена решительная нота протеста в связи с действиями Беларуси, направленными на ликвидацию Пелесского общественного объединения литовцев Gimtinė (Родина), действующего на протяжении более 20 лет, сообщил МИД.
Ministry of Foreign Affairs of Lithuania
Ministry of Foreign Affairs of Lithuania
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

По информации МИДа, в пятницу состоится заседание Гродненского районного суда по рассмотрению дела о ликвидации организации Пелесских литовцев. В ноте отмечается, что на такие действия Беларуси последует жесткий и принципиальный ответ, Литва поднимет этот вопрос в международных организациях, говорится в пресс-релизе.

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