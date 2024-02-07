МИД Литвы в ответ на угрозы Москвы: не Кремлю рассказывать и учить демократические страны

"Не Кремлю рассказывать и учить демократические государства выборам", – говорит представитель министра иностранных дел Паулина Левицките в комментарии для Elta.
"Действительно странно, что по прошествии почти 10 лет со дня оккупации и незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией и 2-ух лет со дня полномасштабного вторжения в Украину России до сих пор не ясна позиция Литвы. Я, конечно, не упущу возможности повторить ее: мы придерживаемся позиции, согласно которой решение России об организации так называемых выборов в дни, практически совпадающие с датами аннексии Крыма, и организации их на временно оккупированных или незаконно аннексированных территориях Украины, является незаконной и преднамеренно осуществляемой провокацией Российской Федерации", – говорится в комментарии.
По словам представителя министра, Литва не признает и не признает проведение незаконных выборов президента России или их результаты на временно оккупированных и незаконно аннексированных кремлевским режимом территориях Украины.
"Политическое руководство России и другие лица, причастные к организации этих выборов, столкнутся с последствиями этих незаконных действий. Этот незаконный шаг является очередной отчаянной попыткой Кремля узаконить контроль над временно оккупированными территориями Украины, создать там иллюзию несуществующей легитимности в продолжение грубого нарушения международного права и независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в дополнение к длинному списку преступлений, совершенных Россией в Украине", – сказала П. Левицките.
"Литва твердо обязалась поддерживать Украину и ее независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах границ, признанных на международном уровне. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск — это Украина", — отмечает она.
В ответ на требования Москвы обеспечить безопасность российских посольств и избирателей на своей территории, представитель отмечает, что Литва соблюдает и будет соблюдать международное право и свои международные обязательства.
"Однако ответственность за последствия возможной провокации лежит на Российской Федерации", – подытожило министерство.
В понедельник Россия вызвала дипломатических представителей трех Балтийских стран, обвинив их в попытке "саботировать" выборы президента России в следующем месяце.
Москва обвиняет Эстонию, Латвию и Литву в игнорировании требований России по обеспечению охраны избирательных участков при российских посольствах на территории этих стран.
Москва потребовала от всех трех стран "принять все необходимые меры" для обеспечения безопасности посольств и избирательных округов на их территориях в целях предотвращения "серьезных демонстраций российских граждан, проживающих в этих странах".
"В случае продолжения саботажа, мы примем решительные меры", – предупредили в российском министерстве.