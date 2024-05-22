МИД Литвы прокомментировал планы РФ в Балтийском море: преднамеренная, целенаправленная провокация с целью запугать

"Подобные действия Российской Федерации расцениваются как преднамеренная, целенаправленная провокация с целью запугать соседние страны и их общества. Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России угрожает безопасности ее соседей и Европы в целом. Сегодня Литва приглашает представителя России для получения исчерпывающих объяснений и координирует свои ответные действия с партнерами.
Литва напоминает и призывает Россию уважать и соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные и двусторонние соглашения о нерушимости границ, в частности Договор об основах межгосударственных отношениц 1991 года, Договор о государственной границе 1997 года, Договор о разграничении исключительной экономической зоны и континентального шельфа в Балтийском море 1997 года, соглашение о границах особых экономических зон и континентального шлейфа в Балтийском море 2005 года и другие соглашения", - говорится в заявлении МИД Литвы.
Глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне: очередная попытка запугать
Председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Арвидас Поцюс считает, что планы России по изменению границ с Литвой и Финляндией в Балтийском море следует рассматривать как очередную попытку устрашения, чтобы отбить у Запада желание помогать Украине.
"Я думаю, что это очередная попытка запугивания и угроз. Россия хочет сдержать Запад от помощи Украине, и в этой риторике нет ничего нового", - сказал Поциус агентству Elta.
"Но судить нужно по принципу, что лучше готовиться к худшему, поэтому нужно быть бдительным. Именно это мы и будем делать", - добавил он.
Минобороны РФ подготовило документ, согласно которому Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья и островов.
Действующие географические координаты, установленные поставлением Совмина СССР от 1985 года, "не в полной мере соответствуют современной географической обстановке", утверждают авторы проекта. Точки были зафиксированы "по морским навигационным картам мелкого масштаба", которые, в свою очередь, основаны на работах середины XX века, а это "не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод" РФ, говорится в документе.
В результате изменений "будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе г. Балтийск и г. Зеленоградск, позволяющая использовать соответствующие акваторию, как внутренние морские воды Российской Федерации; изменится прохождение Государственной границы Российской Федерации на море в связи с изменением положения внешней границы территориального моря", объясняют авторы проекта.