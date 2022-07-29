МИД Литвы получил и рассматривает ноту РФ о расчетах за калининградский транзит

"Подтверждаем, что мы получили ноту Российской Федерации. В настоящее время мы ее изучаем", — говорится в ответе министерства.

Ноту передал МИД Литвы временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь, сообщили российские СМИ в четверг.

Дипломат заявил государственному телеканалу "Россия 24", что операторы, пользующиеся услугами компании Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) в России, должны оплачивать перевозку грузов, а Вильнюс замкнул все эти платежи на единственный банк Šiauliu bankas, который больше не будет осуществлять любые операции с Россией с сентября.

В МИД не ответили на вопрос BNS о том, какие разъяснения были даны передавшему ноту Рябоконю.

Министерство транспорта и государственная компания Lietuvos gelezinkeliai также не ответили на вопросы о возможном прекращении платежей.

Пресс-секретарь министра транспорта Габриэле Василяускайте сообщила BNS, что министерство все еще согласовывает свою позицию по этому вопросу с правительством.

На прошлой неделе банк Šiauliu bankas объявил, что с 15 августа больше не будет осуществлять платежи в российских рублях вне зависимости от страны-получателя, а с 1 сентября - платежи в/из России и Беларуси в любой валюте.

В то же время на сайте банка указано, что "исключения из осуществления платежей по предварительному согласованию могут применяться к таким случаям, когда платежи осуществляются в гуманитарных целях или для обеспечения государственных функций".

Другие крупные литовские банки: Swedbank, SEB и Luminor, - уже какое-то время не обслуживают платежи между Литвой и Россией и Беларусью.

Россия возобновила калининградский транзит подсанкционных товаров на этой неделе - примерно через месяц после того, как Литва запретила его, основываясь на апрельском разъяснении Европейской комиссии.

После того, как Россия назвала ограничения блокадой Калининградской области и пригрозила ответными мерами, Европейская комиссия в июле выпустила новые инструкции о возобновлении железнодорожного транзита.