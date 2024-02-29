МИД Литвы подтвердил, что представительство Китая возобновило выдачу виз гражданам Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kinija
Kinija
ФОТО: Shutterstock

По данным информационного агентства ELTA, представительство Китая возобновило выдачу виз гражданам Литвы. Эту информацию агентству подтвердила представитель министра иностранных дел Паулина Левицките.

О приостановлении выдачи виз гражданам Литвы заговорили в публичном поле еще в январе этого года – первым об этом сообщил новостной портал 15min.lt.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, комментируя тогда ситуацию, не смог объяснить причины, по которым Пекин принял такое решение. Со своей стороны, в Офисе президента заявили, что это, вероятно, ответная мера Пекина.

После того как Литва разрешила тайваньскому представительству работать в стране, отношения между Вильнюсом и Пекином ухудшились.

В конце 2021 года Китай ввел жесткие дипломатические и экономические санкции. Кроме того, МИД Китая официально понизил уровень дипломатических отношений с Литвой – с посла до временного поверенного в делах.

Напряженность в двусторонних отношениях существовала и раньше – после выхода Литвы из формата сотрудничества "17+1" с Китаем. Тогда глава дипломатии страны Габриэлюс Ландсбергис призвал другие страны Евросоюза последовать примеру Литвы. Однако примеру Вильнюса последовали только соседние Эстония и Латвия.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии