МИД Литвы подтвердил, что представительство Китая возобновило выдачу виз гражданам Литвы

О приостановлении выдачи виз гражданам Литвы заговорили в публичном поле еще в январе этого года – первым об этом сообщил новостной портал 15min.lt.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, комментируя тогда ситуацию, не смог объяснить причины, по которым Пекин принял такое решение. Со своей стороны, в Офисе президента заявили, что это, вероятно, ответная мера Пекина.

После того как Литва разрешила тайваньскому представительству работать в стране, отношения между Вильнюсом и Пекином ухудшились.

В конце 2021 года Китай ввел жесткие дипломатические и экономические санкции. Кроме того, МИД Китая официально понизил уровень дипломатических отношений с Литвой – с посла до временного поверенного в делах.