МИД Литвы: лечить белорусов в санатории Belorus можно по одобрению офиса Тихановской

"Мы предлагаем санаторию Belorus обращаться в офис Тихановской, представлять ему список граждан Беларуси, которые намереваются приехать на лечение, и получить его разрешение на приезд этих людей", – сказано в комментарии МИД.

"После получения одобрения офиса Тихановской и рекомендаций МИД готов рассмотреть вопрос выдачи виз", – пишет МИД.

17 октября санаторий Belorus сообщил Службе занятости о том, что в ближайшее время уволит около 60 работников (1/4 всего персонала).

Как рассказал тогда BNS глава и главврач Belorus Илья Епифанов, санаторий вынужден сократить персонал, поскольку МИД прекратил выдачу виз белорусским гражданам, в том числе несовершеннолетним, с началом войны с Украиной.

"Просто МИД Литвы не соглашается быть посредником в выдаче виз для въезда в Литву для лечения и реабилитации детей из Беларуси. До войны в Украине мы ежемесячно принимали около 50 больных детей с различными диагнозами", - рассказал BNS глава санатория.

По его словам, в настоящее время санаторий обслуживает только пациентов из стран Евросоюза.

Плановое сокращение сотрудников санатория уже второе в этом году — в июне был уволен 51 человек: медсестры, воспитатели, учителя, физиотерапевты.

В конце 2020 года Европейский союз (ЕС) ввел санкции в отношении Главного экономического управления (ГХУ), в ведении которого находился санаторий. ГХУ находится в непосредственном подчинении Управления делами президента Беларуси. В середине июня 2021 года санаторий был передан Республиканскому центру общественного здоровья и санаторно-курортного лечения Беларуси.

Из-за санкций Swedbank заморозил счета санатория, они были разблокированы в июле прошлого года.