"Мы стремимся к тому, чтобы от политизированных решений перешли ко всем понятной системе – дипломатам создаются равные возможности для карьеры. Освобождающиеся позиции послов будут объявляться заранее, а к желающим занять эти позиции будут выдвигаться четко сформулированные критерии", – сказал Г. Ландсбергис.
Как говорится в сообщении, претендовать на освобождающиеся дипломатические должности смогут обладающие дипломатическим рангом не ниже министра-советника, дипломатическим опытом не менее 15 лет, опытом руководства диппредставительством или административным подразделением не менее четырех лет, не менее двух раз иметь назначение на работу за границей.
В новой редакции также предусмотрено, что Департамент по делам персонала и делегирования МИД не позднее, чем до 1 сентября текущего года объявляет отбор на дипломатические должности, которые освободятся в следующем году. Для подачи документов устанавливается срок не короче 20 рабочих дней со дня объявления освобождающихся должностей.
Как говорится в сообщении, дальнейшая "молчаливая процедура" остается неизменной. После внутреннего отбора министр иностранных дел согласует кандидатуры с Комитетом Сейма по иностранным делам, затем выдвижение рассматривает правительство, которое принимает решение о выдвижении кандидата на утверждение президента.
Ранее Сейм принял инициированные Г. Ландсбергисом поправки к закону о дипслужбе, которые запретили министру назначать временных поверенных в делах, консулов и министров-советников, если эти лица до сих пор не имели договоры о дипслужбе.
Также была отменена обязанность главы МИД заключать договоры о дипслужбе с замминистрами иностранных дел.
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