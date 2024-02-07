Литва взяла в долг 1,5 млрд евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Prizas – Lietuvos vėliava.
Prizas – Lietuvos vėliava.

Во вторник на международных рынках капитала Литва заняла 1,5 млрд евро, выпустив десятилетние еврооблигации.

Как сообщает Министерство финансов, во время размещения нового выпуска надбавка за риск была на пять базисных пунктов ниже по сравнению с выпуском той же дюрации, выпущенным в июне прошлого года – теперь она на 90 базисных пунктов выше среднего процентного свопа.

"Литва успешно начала программу заимствований на внешних финансовых рынках и обеспечила значительную часть запланированного на этот год объема внешних заимствований на выгодных условиях", - в сообщении цитируется директор Департамента государственного казначейства Министерства финансов Раса Каволите.

Как указывает министерство, Литва предложила инвесторам наиболее привлекательный десятилетний выпуск. Спрос в 2,7 раза превысил потребность в заимствованиях.

Новый выпуск десятилетних еврооблигаций выпущен с доходностью 3,607 проц., цена размещения равна 99,115 проц. их номинальной стоимости. По данному выпуску будут выплачиваться проценты в размере 3,500 проц. годовых.

Еврооблигации будут оплачены через неделю и выкуплены 13 февраля 2034 года.

Дистрибьюторами были выбраны банки BNP Paribas, Erste Group Bank и JP Morgan. Роль дополнительного банка-дистрибьютора предоставлена ​​банку SEB, говорится в сообщении министерства.

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