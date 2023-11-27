Литва выделит 2 млн евро на инициативу "Зерно из Украины"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

В субботу во время рабочего визита в Киев премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что Литва выделит 2 млн евро на международную инициативу президента Украины Владимира Зеленского "Зерно из Украины".

"На протяжении веков менялись названия России, но не ее природа и методы деятельности. Почти столетие спустя мы являемся свидетелями атак России на украинские гражданские порты, зерновые хранилища и заблокированное Черное море. Россия снова пытается превратить еду в оружие, но на этот раз такие амбиции не увенчаются успехом", - сказала премьер Литвы на саммите инициативы.

По словам И. Шимоните, единственным устойчивым решением для достижения как глобальной продовольственной безопасности, так и устойчивого и справедливого мира в Европе является победа Украины и полное поражение России в неоправданной и неспровоцированной войне.

Во всех многосторонних и двусторонних форматах Литва придерживается позиции, что масштабы и скорость международной поддержки Украины не могут быть уменьшены, подчеркнула премьер-министр, поэтому военная, финансовая и гуманитарная помощь Литвы Украине будет продолжаться до тех пор, пока она не выиграет войну и восстановится, говорится в сообщении правительства.

В прошлом году Литва внесла такой же вклад в гуманитарную продовольственную программу "Зерно из Украины", реализуемую Украиной совместно с международными партнерами.

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