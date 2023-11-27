Литва выделит 2 млн евро на инициативу "Зерно из Украины"

"На протяжении веков менялись названия России, но не ее природа и методы деятельности. Почти столетие спустя мы являемся свидетелями атак России на украинские гражданские порты, зерновые хранилища и заблокированное Черное море. Россия снова пытается превратить еду в оружие, но на этот раз такие амбиции не увенчаются успехом", - сказала премьер Литвы на саммите инициативы.

По словам И. Шимоните, единственным устойчивым решением для достижения как глобальной продовольственной безопасности, так и устойчивого и справедливого мира в Европе является победа Украины и полное поражение России в неоправданной и неспровоцированной войне.

Во всех многосторонних и двусторонних форматах Литва придерживается позиции, что масштабы и скорость международной поддержки Украины не могут быть уменьшены, подчеркнула премьер-министр, поэтому военная, финансовая и гуманитарная помощь Литвы Украине будет продолжаться до тех пор, пока она не выиграет войну и восстановится, говорится в сообщении правительства.