Литва возможно обжалует решение ЕСПЧ по делу иностранца, находившегося в тюрьме ЦРУ

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: AFP / Scanpix

Литва не исключает возможности обжалования решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал, что Европейская конвенция по правам человека была нарушена, когда гражданин Саудовской Аравии якобы был заключен в секретную тюрьму Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Литве.

"Суд принял решение на основании предыдущего дела – тогда Литва попросила пересмотреть запрос, и он был отклонен – ​​возможно, на этот раз ждет аналогичный сценарий. Но это не значит, что Литва не может его обжаловать", - в среду Elta сказал пресс-секретарь министра юстиции Паулюс Жеймис.

По его словам, решение о подаче жалобы будет принято консенсусом всех ведомств, названных в решении суда ответственными – министерств иностранных дел и юстиции, а также Генеральной прокуратуры.

"Пока анализируются аргументы, которые убедили суд в нарушении Европейской конвенции по правам человека", - добавил П. Жеймис.

Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что в деле о незаконном тюремном заключении гражданина Саудовской Аравии Мустафы аль-Хавсави была нарушена Европейская конвенция по правам человека. М. аль-Хавсави якобы содержался в секретной тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Литве.

Согласно пресс-релизу ЕСПЧ, суд постановил, что имели место нарушения статей Конвенции, среди прочего, запрещающих бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, обеспечивающих право на справедливое судебное разбирательство, а также право на свободу и безопасность, право на уважение частной жизни и право на эффективные средства правовой защиты.

ЕСПЧ установил нарушение в связи с тем, что Литва не провела должного расследования действий, предположительно предпринятых в отношении заявителя. В то же время ЕСПЧ установил нарушения Конвенции в связи с пытками, которым заявитель подвергся в программе, ограничениями его свободы, частной и семейной жизни. Литва также несет ответственность за то, что заявителю грозит смертная казнь в юрисдикции, где ему не будет гарантирован процесс, обеспечивающий гарантии справедливого судебного разбирательства, предусмотренные Конвенцией.

Суд постановил, что Литва должна возместить заявителю 100 тыс. евро морального вреда и возместить неправительственной организации REDRESS, которая представляла его интересы, 30 тыс. евро судебных издержек.

ЕСПЧ также постановил, что в контексте данного дела Литва обязана принять индивидуальные меры по восстановлению нарушенных прав заявителя, обратившись к представителям властей США, чтобы устранить или, по крайней мере, насколько это возможно, уменьшить последствия, вызванные нарушениями закрепленных в Конвенции прав, понесенных заявителем, Литва также обязана добиваться, чтобы заявитель не был казнен. Кроме того, в ходе досудебного расследования, проводимого в Литве, должны быть немедленно предприняты необходимые активные действия.

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