Литва возможно обжалует решение ЕСПЧ по делу иностранца, находившегося в тюрьме ЦРУ

"Суд принял решение на основании предыдущего дела – тогда Литва попросила пересмотреть запрос, и он был отклонен – возможно, на этот раз ждет аналогичный сценарий. Но это не значит, что Литва не может его обжаловать", - в среду Elta сказал пресс-секретарь министра юстиции Паулюс Жеймис.
По его словам, решение о подаче жалобы будет принято консенсусом всех ведомств, названных в решении суда ответственными – министерств иностранных дел и юстиции, а также Генеральной прокуратуры.
"Пока анализируются аргументы, которые убедили суд в нарушении Европейской конвенции по правам человека", - добавил П. Жеймис.
Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что в деле о незаконном тюремном заключении гражданина Саудовской Аравии Мустафы аль-Хавсави была нарушена Европейская конвенция по правам человека. М. аль-Хавсави якобы содержался в секретной тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Литве.
Согласно пресс-релизу ЕСПЧ, суд постановил, что имели место нарушения статей Конвенции, среди прочего, запрещающих бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, обеспечивающих право на справедливое судебное разбирательство, а также право на свободу и безопасность, право на уважение частной жизни и право на эффективные средства правовой защиты.
ЕСПЧ установил нарушение в связи с тем, что Литва не провела должного расследования действий, предположительно предпринятых в отношении заявителя. В то же время ЕСПЧ установил нарушения Конвенции в связи с пытками, которым заявитель подвергся в программе, ограничениями его свободы, частной и семейной жизни. Литва также несет ответственность за то, что заявителю грозит смертная казнь в юрисдикции, где ему не будет гарантирован процесс, обеспечивающий гарантии справедливого судебного разбирательства, предусмотренные Конвенцией.
Суд постановил, что Литва должна возместить заявителю 100 тыс. евро морального вреда и возместить неправительственной организации REDRESS, которая представляла его интересы, 30 тыс. евро судебных издержек.
ЕСПЧ также постановил, что в контексте данного дела Литва обязана принять индивидуальные меры по восстановлению нарушенных прав заявителя, обратившись к представителям властей США, чтобы устранить или, по крайней мере, насколько это возможно, уменьшить последствия, вызванные нарушениями закрепленных в Конвенции прав, понесенных заявителем, Литва также обязана добиваться, чтобы заявитель не был казнен. Кроме того, в ходе досудебного расследования, проводимого в Литве, должны быть немедленно предприняты необходимые активные действия.