Литва в ПАСЕ: Навального отпустить, преступников изловить, Путина президентом – не признавать

Травить нельзя, освободить

Резолюцию, призывающую Москву немедленно освободить Навального и начать независимое расследование всех обстоятельств дела о его отравлении, поддержало подавляющее большинство – 86 депутатов, 14 высказались против. Российская делегация принимать участие в обсуждении резолюции о Навальном отказалась, мотивируя это тем, что ПАСЕ "не вправе подменять собой следственные органы". С текстом документа можно ознакомиться на сайте Ассамблеи.

Специальный доклад по вопросу Навального подготовил французский депутат Жак Мэр. Во время дебатов, предшествовавших голосованию по резолюции стало очевидным, что доклад парламентария объединил представителей всех политических групп. Многие депутаты из Финляндии, Швеции, Соединенного Королевства, Латвии, Литвы, Украины, Польши включили в свои выступления несколько фраз или хотя бы слов на русском языке, чтобы тем самым выразить поддержку оппозиции и гражданскому обществу России.

Позицию Литвы в ходе прений представил глава литовской делегации в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис. По его словам, у европейского сообщества нет никаких сомнений в том, что российские спецслужбы применили против Алексея Навального боевое отравляющее вещество. Он назвал это "преднамеренным преступлением".

"Все власти цивилизованного мира согласились с тем, что он [Навальный] был отравлен – преднамеренно отравлен ядом, создававшимся в военных лабораториях Российской Федерации. Результаты расследования Bellingcat четко заявляют, что он преследовался агентами ФСБ в России на протяжении 24 часов. То же самое происходило с убитым в 2015 году лидером российской оппозиции Борисом Немцовым", – сказал он на заседании.

Отрицание прямых улик, нежелание идти на компромиссы, отказ отвечать на запросы и сотрудничать с ПАСЕ лишь подтверждает тот факт, что государство причастно к отравлению, а правительство замалчивает правду, считает Э. Зингерис.

"Пришло время для того, чтобы сказать: „Хватит!“ – сказал с трибуны глава литовской группы. – Если (мы ничего не сделаем – Прим.) российское правительство продолжит уничтожать лидеров оппозиции фактически одного за другим".

Он напомнил, что попытка отравления – лишь один элемент мозаики. После покушения на Алексея Навального власти РФ полностью зачистили его структуры. В частности, 9 июня 2021 года созданный политиком "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) был признан экстремистским и ликвидирован по решению суда.

"Организация Навального была разрушена в прошлом году. Сегодня штаб-квартира ФБК, правая рука и представители политика нашли убежище у нас – в Вильнюсе. Сейчас их оберегают сотрудники литовской разведки, наши спецслужбы защищают их, чтобы они могли спокойно работать", – подчеркнул Э. Зингерис.

Во время дебатов красноречиво высказался и греческий депутат от фракции "Европейской народной партии" Димитриос Каиридис.

"Мой отец родился в России, в Туапсе, и я выступаю здесь как друг России. Мой посыл прост: без промедления освободите Навального и прекратите издевательство над правосудием, – обратился он к руководству РФ. – Действия российской власти в деле об отравлении Навального противоречат принципам и миссии Совета Европы".

Его дополнил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко. В ходе прений он демонстративно перешел на русский язык.

"Я уверен, что россияне хотели бы, чтобы со словом Россия ассоциировались Достоевский, Чехов, Врубель, Чайковский, но сегодня с Россией ассоциируются два имени – Путин и Навальный. Эти два имени очень просты и понятны всему миру. <...> Путин – это не просто человек, который убивает. Путин – это человек, который так обокрал Россию, что стал самым богатым человеком в мире, при этом сама Россия, несмотря на свои колоссальные ресурсы, стала одной из самых бедных стран в мире. Минимальная зарплата в РФ сегодня – 153 евро в месяц. Я не буду сравнивать ее с Британией, где она составляет 1 700 евро, но скажу вам, дорогие россияне, что в Украине, про которую вам с утра до ночи, рассказывают, как там плохо, минимальная зарплата составляет 210 евро. И это невзирая на то, что у нас война, которую Путин ведет против украинцев вашим мясом и вашей кровью <...>, и это при всем при том, что у нас и близко нет таких ресурсов, как у вас", – заявил он.

Давай начнем все сначала

Помимо этого, на прошлой неделе в ПАСЕ 23 депутата из десяти стран внесли в Ассамблею проект резолюции о проверке легитимности так называемой "поправки Терешковой", обнулившей предыдущие президентские сроки Владимира Путина и позволившие ему оставаться у власти и после 2024 года.

В проекте цитируется заключение Венецианской комиссии Совета Европы о том, что поправки к российской Конституции в 2020 году были приняты в нарушение законных процедур. В документе говорится о необходимости назначения специального докладчика Ассамблеи по проверке легитимности обнуления – с последующими выводами относительно международного признания или непризнания выборов 2024 года в случае участия в них Путина. Ранее аналогичные инициативы были выдвинуты в Европейском парламенте и в Конгрессе США.

В Москве на новость отреагировали нервно. Представители Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ уже заявили, что проект резолюции ПАСЕ является "грубой попыткой вмешаться во внутренние дела России".

В свою очередь, журналист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза младший решил затронуть эту тему подробнее на волнах радиостанции "Эхо Москвы". Одним из спикеров стал упомянутый глава литовской делегации в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис. К слову, он был одним из авторов резолюции по нелегитимности обнуления сроков Путина.

По его словам, внесение поправок в Конституцию РФ заставляет поднимать вопрос не только о законности пребывания Путина у власти, но и членстве России в Совете Европы в принципе.

"Эта Конституция [от 1993 года] – одна из самых главных основ для принятия России в 1996 году в Совет Европы. Я отвечаю на ваш вопрос, что это посмешище в стиле Муссолини. Постоянное пребывание у власти, употребление всех каналов, то есть и пропаганды, захват телевидения без возможности высказывать другое мнение, уничтожение партийной системы, составление не только пирамиды, но фактически даже единовластия – это беспрецедентно. Кроме, конечно, упомянутого тут вами лукашенковского случая. И понемногу в глазах всего мира господин Путин становится подобием господина Лукашенко или того, что происходит, к сожалению, в Северной Корее", – сказал он в эфире программы "Грани недели".

"Так или иначе, Россия этого недостойна, потому что каждый, кто включает музыку Чайковского или имеет на полках книги Тургенева, Достоевского, Набокова, Сорокина, он видит европейское лицо. И вдруг за этим европейским лицом видится абсолютная пирамида жесткой, силовой власти. Так что я думаю, это будет абсолютно неприемлемо. Я не могу себе представить, как с господином Путиным будут говорить европейские правительства после 2024 года. Это становится невозможным, и это будет отброшено частью цивилизованного демократического мира", – добавил политик.

Сможет ли Россия вновь стать частью того, что сегодня называют коллективным Западом – западной цивилизации? Э. Зингерис считает, что да.

"Имея в виду гигантский потенциал и гигантскую начитанность лучших слоев России, я думаю, несомненно, да. Но в этом смысле вы должны иметь право голоса <...>. Нельзя разрешить, чтобы вас попрятали по квартирам, и все это опять закончилось, как в советские годы, разговорами на кухнях. Вы вышли из этих кухонных разговоров на улицы в 90-х годах. Вам поверил весь мир, что вы являетесь цивилизованной и миролюбивой страной, желающей мира. И вы не должны потерять ценность нескольких последних сот лет", – констатировал депутат Сейма, напомнив, что до Октябрьской революции в 1917 году Россия, в его понимании, была частью Запада.