Литва устала ждать: хочет сама вводить санкции, тех, кто их будет обходить, ждут значительные штрафы

Поправки к законам МИД Литвы зарегистрировал 17 февраля, сейчас их согласовывают с заинтересованными ведомствами.

Согласно предлагаемым поправкам, предлагается утвердить возможность введения национальных санкций в отношении агрессора как средства внешней политики.

Кроме того, предлагается ввести наказания за нарушение как международных, так и национальных санкций, поэтому предлагается внести поправки в Кодекс административных правонарушений и в Уголовный кодекс.

Также сообщается, что за нарушение санкций, с учетом случаев их обхода и того, что более жесткие меры воздействия возможно снизят число таких случаев, необходимо установить эффективный механизм назначения штрафов юридическим лицам.

МИД предлагает внести поправки в закон о международных санкциях и дать Литве возможность вводить национальные санкции, если это не противоречит международным обязательствам Литвы и законам ЕС. Национальные санкции устанавливались бы и отзывались бы с помощью закона, который парламенту представляло бы правительство с подачи министра соответствующей сферы.

В законе должно оговариваться содержание санкций, субъекты, в отношении которых они применяются, или характеризующие их критерии, период действия санкций, их контроль и исключения. Если в законе будут перечислены критерии, характеризующие субъекты, в отношении которых применяются санкции, конкретные физические или юридические лица, организации, то их группы должно установить правительство.

Юридическим лицам за нарушение санкций предлагают назначать следующие взыскания: штраф в размере 50-100% товаров, услуг или средств, которые были предметом нарушения международных санкций или результатом деятельности, ценности, но не меньше 10 000 евро; штраф от 10 000 до 50 000 евро, если нарушение санкций - это не товары, услуги или средства; за повторное нарушение в течение года юридическим лицам или в тех случаях, когда речь идет о нарушениях санкций, когда речь идет о товарах, услугах и средствах на сумму более чем 100 000 евро – штраф в размере 5% от годового дохода, но не меньше 100% стоимости товаров, услуг и средств, которые были предметом нарушения международных санкций и не меньше 20 000 евро.

За нарушение санкций может быть назначена конфискация связанных с нарушениями товаров или средств.

В отдельном проекте закона МИД предлагает установить конкретные санкции за агрессию в Украине.

Речь идет о таких санкциях: останавливают рассмотрение и принятие решений по заявкам граждан России и Беларуси на выдачу виз в литовских представительствах за рубежом, за исключением случаев, когда в таких вопросах посредником выступает МИД; гражданам России запрещается пересекать внешнюю границу ЕС, за исключением случаев, отвечающих установленным правительством критериям; транзит иностранцев, которые пересекают границу Литвы, должен проходить в соответствии с установленным МИД порядком.

Санкции должны действовать в течение года с момента принятия закона с возможностью их продления.

"В проекте предложен комплекс ограничивающих мер, который оценивают как оптимальный и сбалансированный – перед лицом угроз все меры нужны и целесообразны, они ориентированы исключительно на существующие угрозы, поэтому их применение гражданам Литвы неудобств не доставит", – сказано в пояснении к поправкам.

Этот пакет поправок, подготовленных МИД, еще должно утвердить правительство, позже поправки рассмотрит парламент.