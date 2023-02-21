aA
Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на попытки обхода введенных из-за войны в Украине санкций и предлагает установить механизм штрафов для юридических лиц. Кроме того, Литва хочет получить право на введение национальных санкций из-за войны. Правда, их Литва применяет уже сейчас, только на ином основании.
Литва устала ждать: хочет сама вводить санкции, тех, кто их будет обходить, ждут значительные штрафы
© DELFI / Andrius Ufartas

Поправки к законам МИД Литвы зарегистрировал 17 февраля, сейчас их согласовывают с заинтересованными ведомствами.

Согласно предлагаемым поправкам, предлагается утвердить возможность введения национальных санкций в отношении агрессора как средства внешней политики.

Кроме того, предлагается ввести наказания за нарушение как международных, так и национальных санкций, поэтому предлагается внести поправки в Кодекс административных правонарушений и в Уголовный кодекс.

Также сообщается, что за нарушение санкций, с учетом случаев их обхода и того, что более жесткие меры воздействия возможно снизят число таких случаев, необходимо установить эффективный механизм назначения штрафов юридическим лицам.

МИД предлагает внести поправки в закон о международных санкциях и дать Литве возможность вводить национальные санкции, если это не противоречит международным обязательствам Литвы и законам ЕС. Национальные санкции устанавливались бы и отзывались бы с помощью закона, который парламенту представляло бы правительство с подачи министра соответствующей сферы.

В законе должно оговариваться содержание санкций, субъекты, в отношении которых они применяются, или характеризующие их критерии, период действия санкций, их контроль и исключения. Если в законе будут перечислены критерии, характеризующие субъекты, в отношении которых применяются санкции, конкретные физические или юридические лица, организации, то их группы должно установить правительство.

Юридическим лицам за нарушение санкций предлагают назначать следующие взыскания: штраф в размере 50-100% товаров, услуг или средств, которые были предметом нарушения международных санкций или результатом деятельности, ценности, но не меньше 10 000 евро; штраф от 10 000 до 50 000 евро, если нарушение санкций - это не товары, услуги или средства; за повторное нарушение в течение года юридическим лицам или в тех случаях, когда речь идет о нарушениях санкций, когда речь идет о товарах, услугах и средствах на сумму более чем 100 000 евро – штраф в размере 5% от годового дохода, но не меньше 100% стоимости товаров, услуг и средств, которые были предметом нарушения международных санкций и не меньше 20 000 евро.

За нарушение санкций может быть назначена конфискация связанных с нарушениями товаров или средств.

В отдельном проекте закона МИД предлагает установить конкретные санкции за агрессию в Украине.

Речь идет о таких санкциях: останавливают рассмотрение и принятие решений по заявкам граждан России и Беларуси на выдачу виз в литовских представительствах за рубежом, за исключением случаев, когда в таких вопросах посредником выступает МИД; гражданам России запрещается пересекать внешнюю границу ЕС, за исключением случаев, отвечающих установленным правительством критериям; транзит иностранцев, которые пересекают границу Литвы, должен проходить в соответствии с установленным МИД порядком.

Санкции должны действовать в течение года с момента принятия закона с возможностью их продления.

"В проекте предложен комплекс ограничивающих мер, который оценивают как оптимальный и сбалансированный – перед лицом угроз все меры нужны и целесообразны, они ориентированы исключительно на существующие угрозы, поэтому их применение гражданам Литвы неудобств не доставит", – сказано в пояснении к поправкам.

Этот пакет поправок, подготовленных МИД, еще должно утвердить правительство, позже поправки рассмотрит парламент.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Литва устала ждать: хочет сама вводить санкции, тех, кто их будет обходить, ждут значительные штрафы

Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на...

Maidano metinės Maidano metinės

"Небо упало на землю. Как было, уже не будет". Воспоминания украинцев о самых драматических днях Революции Достоинства

Я плохо помню, как добралась домой 18 февраля 2014. Кажется,...

На прилавке магазина покупатель обнаружил российский товар, компания назвала это ошибкой

Читатели сообщили порталу Delfi, что в магазинах одной...

Ландсбергис принес публичные извинения Жемялису: я ошибся

Председатель Восстановительного Сейма-Верховного...

Еще придется потерпеть: в Литву вернулась зима

Во вторник днем погоду обусловит зона низкого...