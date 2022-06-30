"Мы обсудили перед началом этой встречи, когда надо было бы это организовать, потому что нужна будет внеочередная сессия, очевидно, что мы найдем подходящую дату, я бы осторожно назвала середину июля, но конкретная дата будет установлена правлением Сейма", - сказала Шимоните журналистам в Сейме в четверг.
Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что парламент ратифицирует соглашения, как только они будут подписаны и проекты будут внесены в Сейм.
"Когда будет внесено в Сейм, мы сразу же соберемся, и я думаю, что между парламентами региона будет некоторая конкуренция, кто первым ратифицирует", - сказала глава парламента журналистам в четверг.
Сейм завершает свою очередную весеннюю сессию в четверг. Чтобы парламент принял решение до 10 сентября, очередной осенней сессии, летом должна быть созвана внеочередная сессия.
Лидеры НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Североатлантическому Альянсу в среду.
Эти страны исторически придерживались политики нейтралитета, но развязанная Россией в феврале война в Украине изменила мнение шведских и финских политиков и общественности о членстве в Альянсе.
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