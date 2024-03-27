Литва призвала Европейскую комиссию ограничить импорт российских и белорусских продуктов питания

 
ELTA
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Europos Komisija
Europos Komisija
ФОТО: Shutterstock

На заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства Евросоюза (ЕС), состоявшемся во вторник в Брюсселе, заместитель министра сельского хозяйства Витаутас Абукаускас призвал Европейскую комиссию (ЕК) принять более строгие меры относительно ограничения импорта продуктов питания российского и белорусского происхождения на рынок ЕС.

"Литва уже ужесточила контроль за импортируемым из России и других стран высокого риска зерном – проверяется каждый вагон или транспортное средство, ввозящее продукцию – как зерно, предназначенное для литовского рынка, так и зерно, экспортируемое через Клайпедский порт. Мы должны действовать сообща, потому что решения отдельных стран ЕС об ограничении импорта не дадут желаемого результата, поскольку импорт продуктов питания, в том числе зерна, свободно доступен в другие страны ЕС", - говорится в сообщении В. Абукаускаса.

Он также приветствовал предложение ЕК повысить пошлины, которые будут применяться к зерну, семенам масличных культур и продуктам из них, импортируемым из России и Беларуси, но в то же время подчеркнул, что масштаб проблемы гораздо больше.

20 марта министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились в Европейскую комиссию (ЕК) с призывом запретить импорт зерна из России и Беларуси в Евросоюз.

Министры, подписавшие обращение, подчеркнули, что Россия использует доходы от экспорта зерна в ЕС для финансирования войны с Украиной.

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