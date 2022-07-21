Как сообщает Министерство юстиции, намерения участвовать в этом деле Международного Суда выразили 43 страны Европы и мира, а также Евросоюз, осуждающие военную агрессию России и ее международные преступления.
Литва официально присоединится к делу в пятницу.
По данным Минюста, Украина в этом деле утверждает, что Россия не может оправдывать свои военные действия ложными заявлениями о геноциде, осуществляемом украинскими властями в Луганской и Донецкой областях, она также просила суд применить временные меры защиты.
Как сообщает министерство, 16 марта суд вынес решение о немедленном прекращении военных действий со стороны воинских подразделений России или подразделений, прямо или косвенно подконтрольных ей. Неисполнение этого судебного решения является нарушением международного права.
Военные преступления России и преступления против человечности также расследуются Международным уголовным судом.
В частности, Литва предложила международному сообществу рассмотреть возможность создания специального трибунала по агрессии России против Украины.
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