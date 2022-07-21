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Литва присоединяется к делу Украины против России о военных преступлениях в Международном Суде ООН в Гааге.
Prorusiškas karys patruliuoja gatvėje vykstant kovoms tarp Rusijos ir Ukrainos pajėgų šalia Azovstal metalurgijos gamyklos. 2022 balandžio 12 d., pietų Mariupolis, Ukraina. Rusijos karas prieš Ukrainą.
Prorusiškas karys patruliuoja gatvėje vykstant kovoms tarp Rusijos ir Ukrainos pajėgų šalia Azovstal metalurgijos gamyklos. 2022 balandžio 12 d., pietų Mariupolis, Ukraina. Rusijos karas prieš Ukrainą.
© Reuters / Scanpix

Как сообщает Министерство юстиции, намерения участвовать в этом деле Международного Суда выразили 43 страны Европы и мира, а также Евросоюз, осуждающие военную агрессию России и ее международные преступления.

Литва официально присоединится к делу в пятницу.

По данным Минюста, Украина в этом деле утверждает, что Россия не может оправдывать свои военные действия ложными заявлениями о геноциде, осуществляемом украинскими властями в Луганской и Донецкой областях, она также просила суд применить временные меры защиты.

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Как сообщает министерство, 16 марта суд вынес решение о немедленном прекращении военных действий со стороны воинских подразделений России или подразделений, прямо или косвенно подконтрольных ей. Неисполнение этого судебного решения является нарушением международного права.

Военные преступления России и преступления против человечности также расследуются Международным уголовным судом.

В частности, Литва предложила международному сообществу рассмотреть возможность создания специального трибунала по агрессии России против Украины.

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