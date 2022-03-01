После того, как была включена запись выступления, представители стран Запада и стран-единомышленниц встали со своих мест и вышли. В числе покинувших зал дипломатов был и посол Литвы Дарюс Станюлис.
"В знак протеста против российской агрессии в отношении суверенной Украины Литва вместе с Украиной и другими странами-единомышленницами покинула помещение во время выступления Сергея Лаврова на Конференции по разоружению", - говорится в записи постоянного представительства Литвы в соцсети Twitter.
Конференция по разоружению - институт, созданный в 1979 году с целью прекращения имевшей место во время Холодной войны гонки вооружений.
Лавров в своей речи обвинил Киев в войне в Украине и заявил, что эта страна пытается создать ядерное оружие.
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