aA
Литва во вторник присоединилась к бойкоту выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Конференции по разоружению в Женеве, так как войска Кремля продолжают наступление на Украину.
Diplomatai boikotavo Sergejaus Lavrovo kalbą
Diplomatai boikotavo Sergejaus Lavrovo kalbą
© AFP / Scanpix

После того, как была включена запись выступления, представители стран Запада и стран-единомышленниц встали со своих мест и вышли. В числе покинувших зал дипломатов был и посол Литвы Дарюс Станюлис.

"В знак протеста против российской агрессии в отношении суверенной Украины Литва вместе с Украиной и другими странами-единомышленницами покинула помещение во время выступления Сергея Лаврова на Конференции по разоружению", - говорится в записи постоянного представительства Литвы в соцсети Twitter.

Статьи по теме:
ЕС и Британия ввели персональные санкции против Путина и Лаврова, обсуждается отключение от SWIFT  (14)
Шимоните в интервью Washington Post Live: Путин допустил просчеты в нескольких местах

Конференция по разоружению - институт, созданный в 1979 году с целью прекращения имевшей место во время Холодной войны гонки вооружений.

Лавров в своей речи обвинил Киев в войне в Украине и заявил, что эта страна пытается создать ядерное оружие.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Ina Antaniškytė

Kuo skiriasi Hagos Tarptautinio Teisingumo Teismas bei Tarptautinis Baudžiamasis Teismas ir kokia atsakomybė gali grėsti agresoriui?

Delfi Plius Psichologas Gediminas Navaitis

Putino psichologinis tipažas: kodėl kai kurie rusai tapo nuolankiais Kremliaus nusikaltimų bendrininkais?

Delfi Plius Kristina Udrienė

Teisininkas atsako: ar gali vienas iš tėvų paskiepyti vaiką, neatsiklausęs kito nuomonės?

Delfi Plius Vytautė Merkytė

Kas buvo „jedinstvininkai“ ir kaip jie kėlė pavojų Lietuvos nepriklausomybei

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Dar prieš didžiuosius neramumus į Ukrainos rytus nuvykę lietuviai sulaukė įspėjimų: jei teks bėgti – teisingai pasirinkite pusę

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Toksiški santykiai – vaikystės patirčių pasekmė: kokią įtaką mūsų partnerio pasirinkimui turi tėvai?

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Kaip Lenino ir Stalino virėjo anūkas Putinas siejasi su čekistu Dzeržinskiu?

Delfi Plius Sniego pilys

Vado iki gyvos galvos biografija: nuplagijuotas mokslinis darbas, uolus „stukačinimas“ KGB ir nepagarba šeimai

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Išsamus Vaivos Budraitytės 2022-ųjų horoskopas Žuvims: vienišiai susiras antrą pusę, o sutuoktiniai žvilgčios į šoną

Статьи по теме:

Что вошло в третий пакет санкций ЕС против России

США и Евросоюз одновременно объявили о введении...

Reuters: Евросоюз согласовал санкции против Путина и Лаврова из-за войны с Украиной

Европейский союз согласовал введение санкций против...

TOP новостей

Ochtyrkos mieste žuvo 70 Ukrainos karių

Война в Украине. Киев готовится к обороне, Зеленский - Путину: "Шестнадцать детей ты убил"

Противостояние российской агрессии со стороны Украины...

Vitalijus Mockus

Священник Моцкус: православные Литвы осуждают российскую инвазию в Украину

На второй день военных действий России в Украине , 25...

В Вильнюсе началась 4-дневная "осада" посольства России в Литве "Свобода сияет" Прямая трансляция

Около посольства России в Вильнюсе началась 4-дневная...

Специальный эфир Delfi: Киев на связи, помощь украинцам, "белорусы, это не ваша война"!

Противостояние российской агрессии со стороны...

Премьер Литвы: не хотелось бы видеть, как ответственность за преступления Путина и Лукашенко сваливают на невинных людей

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник на...