Литва примет участие во встрече "Едины за Молдову"

"Мы надеемся, что в ноябре Еврокомиссия предложит начать переговоры о членстве в ЕС не только с Украиной, но и с Молдовой, которой понадобится большая помощь в ходе предстоящих переговоров. (...) Наш опыт в этой области очень важен для Молдовы", - отметила Р. Моркунайте-Микуленене.

"Мы создали подобную парламентскую организацию вместе с Андрюсом Кубилюсом для Украины, и это нам очень помогло собрать необходимую политическую поддержку для исторических решений ЕС о статусе кандидатов для Украины и Молдовы, а теперь и для начала переговоров с этими странами. Мы помогли Украине, поможем и Молдове", - сказал Ж. Павиленис.

Мероприятие "Едины за Молдовы" организовано Комитетом по иностранным делам и европейской интеграции Парламента Молдовы. В ходе него ожидаются дискуссии по вопросам европейской интеграции, экономического развития, энергетической безопасности и устойчивости безопасности.