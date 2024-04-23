Литва поддерживает инициативу Германии по поставке систем ПВО в Украину

Это он подчеркнул в понедельник во время участия в Совете ЕС по иностранным делам в Люксембурге, где обсуждалась ситуация в Украине, необходимая поддержка со стороны ЕС, а также ситуация на Ближнем Востоке и в Судане.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), Г. Ландсбергис подчеркнул, что Литва помогает Украине восстановить функциональность энергетического сектора после недавних российских атак на критически важную инфраструктуру Украины, но для того, чтобы эти усилия были устойчивыми, по его словам, необходимо улучшить обеспечение Украины системами ПВО.
"Литва поддерживает инициативу Германии по усилению поставок систем ПВО в Украину и призывает другие страны принять в этом более активное участие", – говорится в пресс-релизе министерства.
"Россия чувствует себя смелее и занимается эскалацией, начиная планировать гибридные кинетические атаки, в том числе и в наших странах – недавние аресты в Германии, странах Балтии, Польше свидетельствуют о том, что в будущем таких усилий будет все больше, они могут быть всё агрессивнее", – заявил глава литовской дипломатии, призвав усилить взаимное координирование и санкционное давление на Россию, Беларусь и Иран.
По мнению Г. Ландсбергиса, на Россию не должны распространяться исключения в отношении товаров двойного назначения и передовых технологий.
"Учитывая то, что режим Лукашенко помогает России избегать санкций, необходимо также срочно ужесточить санкции против Беларуси", – подчеркнул он.
"В иранских дронах, которые ежедневно атакуют Украину и которые использовались в беспрецедентной прямой атаке на Израиль, до сих пор встречаются западные компоненты. Мы также должны усилить санкционное давление и на сектор производства баллистических ракет", – добавил министр.
По сообщению МИД, Г. Ландсбергис также выразил обеспокоенность по поводу возобновившихся попыток правящей партии Сакартвело принять так называемый закон об "иностранных агентах". Он призвал Европейскую комиссию (ЕК) представить оценку шагов Сакартвело по выполнению рекомендаций ЕС.
"Государство, которое стремится стать членом Евросоюза, активно хочет начать переговоры, активно добивается получения статуса кандидата и предпринимает другие шаги – оно должно учитывать и правила, и нормы, принятые той организацией, в которую оно хочет вступить", – заявил он.