Литва передала Украине полтора миллиона боеприпасов

По данным министерства, военная поддержка, переданная Литвой Украине до осени этого года, уже включает вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боекомплектом, БТР М113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов.

Согласно сообщению, в ближайшее время Украине будут переданы системы запуска ракет NASAMS, антидроны, логистическая и другая техника.

Также, как сообщает Минобороны, Литва постоянно активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.