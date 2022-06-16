Литва передала обороняющейся от нападения России Украине бронетранспортеры

Как в четверг сообщили ВС Литвы, таким образом завершена передача помощи от Литвы на сумму 15,5 млн евро.

Также будут переданы 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для работ по разминированию, которые будут доставлены в Украину в начале июня.

"Литва поддерживает государственность и независимость Украины, поэтому различными средствами, включая военные, финансовые, гуманитарные и другие, стремится помочь Украине в борьбе против российской агрессии", - отмечается в пресс-релизе ВС Литвы.

Литовские вооруженные силы также обучают украинцев пользоваться западным вооружением и предоставляют возможности для повышения квалификации. В апреле месяце прошли учения, на которых обучались инструкторы противотанковых систем, а в июне украинские военные окончили специализированные курсы в Школе ВС Литвы имени дивизионного генерала Стасиса Раштикиса по международной образовательной программе по усилению обороны.

Гусеничный бронетранспортер M113 является бронированным гусеничным транспортным средством, весом 10,4 тонн, броня защищает от пуль и осколков, вмещает 12 бойцов и водителя. M113 может плыть при помощи гусениц со скоростью 6 км/ч.

Литва уже передала Украине в рамках военной помощи системы Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты и каски, 120-мм минометы, стрелковое оружие, амуницию, тепловизоры, дроны, антидроны, наблюдательные радары.

Благодаря собранным жителями Литвы средствам Украине также будут переданы разведывательные беспилотники EOS C VTOL и вооруженный беспилотник Bayraktar TB2.