"В данный момент Сакартвело (лит. Sakartvelas) является официальным названием", – сообщил BNS председатель Государственной комиссии по литовскому языку А. Антанайтис.

21 декабря комиссия приняла решение исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписать Sakartvelas.

"Решение, принятое комиссией два года назад, предусматривало Сакартвело как второе неофициальное название страны. Потребовался переходный период, чтобы увидеть готовность общества принять это название. Очевидно, оно необычайно быстро прижилось в обществе. Я прогнозировал 20 лет, а оно прижилось за два года. Это действительно было неожиданным", – сказал BNS А. Антанайтис.

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"Мы приняли решение, поэтому завершаем процесс – Сакартвело становится официальным, полным названием", – сказал он, добавив, что это решение облегчит работу ведомств, которым до сих пор приходилось писать: "Gruzija (Sakartvelas)".

"Грузия остается по-прежнему употребимым названием, в публичном пространстве его можно употреблять", – сказал глава комиссии.

Ранее грузинские политики и дипломаты не раз просили литовских должностных лиц отказаться от названия "Грузия", поскольку оно русское.