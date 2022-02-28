Литва обратилась в Международный уголовный суд по поводу действий Минска и Москвы

В понедельник правительство Литвы приняло решение «Об обращении к прокурору Международного уголовного суда по расследованию преступлений, совершенных в Республике Украина Российской Федерацией и Республикой Беларусь».

Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская заявила, что было предложено связаться с прокурором для предоставления информации, чтобы прокурор мог "проверить ее" и начать расследование.

"В прокуратуру передано сообщение с просьбой расследовать ситуацию в Украине относительно военных преступлений России и Беларуси по Восьмой статье Римского устава и преступлений против человечности по Седьмой статье Римского статута. В Международном уголовным суде поднимется вопрос об ответственности конкретных лиц, принимающих решения – это Путин и Лукашенко", — сказала она.