Литва обратилась в Международный уголовный суд по поводу действий Минска и Москвы

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Литва обращается к прокурору Международного уголовного суда по поводу военных преступлений Минска и Москвы и преступлений против человечности.
Evelina Dobrovolska
Evelina Dobrovolska
© DELFI / Andrius Ufartas

В понедельник правительство Литвы приняло решение «Об обращении к прокурору Международного уголовного суда по расследованию преступлений, совершенных в Республике Украина Российской Федерацией и Республикой Беларусь».

Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская заявила, что было предложено связаться с прокурором для предоставления информации, чтобы прокурор мог "проверить ее" и начать расследование.

"В прокуратуру передано сообщение с просьбой расследовать ситуацию в Украине относительно военных преступлений России и Беларуси по Восьмой статье Римского устава и преступлений против человечности по Седьмой статье Римского статута. В Международном уголовным суде поднимется вопрос об ответственности конкретных лиц, принимающих решения – это Путин и Лукашенко", — сказала она.

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