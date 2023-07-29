Литва направила Министерству обороны Германии протокол о намерениях относительно приобретения танков Leopard

"Сегодня направлено заявление о намерениях, после чего литовская сторона получает возможность получить информацию о ценах на танки и другую технику, обсудить другую специфическую информацию, которая будет необходима в случае принятия дальнейших шагов по присоединению к контракту Министерства обороны Германии с производителями. Statement of intent (заявление о намерениях) не является юридическим обязательством, но Министерство обороны Германии будет опираться на намерения сторон при определении общей новой потребности в танках в переговорах с производителями", - говорится в переданном Elta комментарии Министерства обороны.
Министр обороны Арвидас Анушаускас первым упомянул о том, что с немецкими производителями будет подписан протокол о намерениях относительно приобретения танков. Обнародованная министром информация подверглась резкой критике. Президент Гитанас Науседа, возглавляющий Государственный совет обороны (ГСО), подчеркнул, что министр обороны огласил информацию ограниченного использования, которую было решено не обнародовать.
Со своей стороны, староста Смешанной группы членов Сейма Агне Ширинскене по поводу деталей, публично обсуждаемых министром обороны, обратилась в прокуратуру.
Однако Анушаускас утверждает, что не видит своей вины в сложившейся ситуации и отвергает высказанную в его адрес критику. По словам министра, обнародованная им информация не была секретной, а чрезмерная секретность в Литве запрещена законом, пояснил Анушаускас.
Планируемое приобретение танков станет самой крупной покупкой Литвы, говорит главный советник президента Кястутис Будрис – на нее планируется выделить около 2 млрд. евро. По его словам, окончательное решение о закупке немецких танков Leopard еще не принято, поэтому протокол о намерениях означает лишь то, что Литва стремится получить больше информации о возможных приобретениях техники.