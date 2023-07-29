Литва направила Министерству обороны Германии протокол о намерениях относительно приобретения танков Leopard

"Сегодня направлено заявление о намерениях, после чего литовская сторона получает возможность получить информацию о ценах на танки и другую технику, обсудить другую специфическую информацию, которая будет необходима в случае принятия дальнейших шагов по присоединению к контракту Министерства обороны Германии с производителями. Statement of intent (заявление о намерениях) не является юридическим обязательством, но Министерство обороны Германии будет опираться на намерения сторон при определении общей новой потребности в танках в переговорах с производителями", - говорится в переданном Elta комментарии Министерства обороны.