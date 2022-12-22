Switchblade 600 – боевой беспилотник нового поколения дальней дистанции, отличающийся высокоточной оптикой, способностью находиться в воздухе до 40 минут и эффективной противотанковой боеголовкой, позволяющей уничтожать тяжелую бронетехнику, в том числе танки. Этот дрон-камикадзе может уничтожать цели атакой сверху.

"Мы первая страна в мире после самих США, приобретающая Switchblade 600. Эти боевые беспилотники представляют собой новую передислоцируемую силу, которая даст Литовской армии возможность уничтожать танки и другую бронетехнику противника на расстоянии до 40 километров. Такого потенциала у нашей армии до сих пор не было", - в сообщении цитируются министр обороны Арвидас Анушаускас.

Вместе с боевыми дронами будет закуплено оборудование для запуска и управления беспилотниками, симулятор для обучения персонала и пакет обслуживания. Общая стоимость договора составляет около 45 млн. евро.

В ближайшее время США также передадут Литве меньшие и более легкие боевые беспилотники Switchblade 300. Ожидается, что эти возможности для Литовской армии будут финансироваться из фонда военной поддержки США.

США – стратегический партнер Литвы и один из основных союзников, обеспечивающих безопасность Балтийского региона. Американцы активно участвуют в реализации мер по обеспечению безопасности в странах Балтии, укрепляя безопасность и стабильность региона. Своими войсками, техникой и средствами США активно способствуют обороне нашего региона.

Литва и США согласовали и другие очень важные проекты модернизации Литовской армии: в настоящее время у американцев закупаются бронированные внедорожники JLTV, система дальнего залпового огня HIMARS и вертолеты Black Hawk.