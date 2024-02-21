Литва дополнительно выделит 100 000 евро Международному уголовному суду

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, наряду с оружием и гуманитарной помощью Украине важно помочь добиться торжества справедливости над безнаказанностью и выявления виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности, не дожидаясь окончания войны.
"Единство стран мира и постоянная поддержка Международного уголовного суда позволяют провести расследование быстро. В результате уже в апреле 2023 года были выданы первые ордера на арест, в том числе и на В. Путина. Это беспрецедентный случай, когда данный суд всего за год и в условиях продолжающейся войны возбудил следствие по ордерам на арест высших должностных лиц страны-агрессора. Однако ужасные военные преступления и преступления против человечности продолжаются, поэтому прокурорское расследование МУС также должно продолжаться", - в пресс-релизе цитируется Э. Добровольска.
Министр юстиции подчеркнула, что дополнительные финансовые ресурсы также необходимы для укрепления безопасности и устойчивости Международного уголовного суда к кибератакам. Ранее в этом году Международный уголовный суд учредил новый фонд для усиления мер безопасности и устойчивости к кибератакам.
Литва стала первым государством в мире, обратившимся к прокурору МУС и инициировавшем "Гаагский процесс" в соответствии с Римским статутом. К этой инициативе присоединились еще 43 страны Европы и мира.