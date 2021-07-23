Литва дарит Грузии 15 000 доз вакцины AstraZeneca

По информации ведомства, вакцины были выделены после того, как Грузия обратилась за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Пандемия COVID-19 давно перешла границы конкретных государств или континентов, поэтому мы чувствуем обязанность помочь странам, которые не получают постоянных партий вакцин в борьбе с этой коварной болезнью", – утверждает министерство.

У Литвы почти 230 тыс. доз вакцины Vaxzevria производства компании AstraZeneca: 194,7 тыс. доз находятся на складе Центра экстремальных для здоровья ситуаций, еще 33 тыс. неиспользованных доз находятся в центрах вакцинации. Кроме того, еженедельно в Литву поступают новые партии Vaxzevria.

Литва в целом планирует выделить 200 тыс. доз вакцины от коронавируса странам Восточного партнерства. 100 тыс. доз вакцины планируется выделить Украине, 11 тыс. – Молдавии, 15 тыс. – Грузии. Еще 20 тыс. доз AstraZeneca планируется выделить Тайваню.

Ранее Литва уже дарила вакцины Тайваню, на этой неделе министр здравоохранения Арунас Дулькис подтвердил, что Литва также подписала соглашение с Норвегией, чтобы обменять имеющиеся вакцины Pfizer на недостающие в Литве Janssen.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от COVID-19 привиты 1 млн 336 тыс. 272 человек, полностью привиты – 1 млн. 200 тыс. 803.