14 июня политик на своей странице в фейсбуке поделился комментарием, в котором критиковал визит премьер-министра Ингриды Шимоните в Израиль. Политик поделился заголовками статей, в которых премьер говорит об исторических связях между литовцами и евреями. Это возмутило депутата.

"Противно то, что Шимоните говорит такие глупости, после того как 3 июня 1944 г. литовские евреи вместе с русскими уничтожили жителей деревни Пирчупис. Это еще раз показывает, что представителям нашей власти совершенно наплевать на то, что в 1941-1944 г. жившие в Литве евреи убивали литовцев", – писал Жемайтайтис.

"Я так понимаю, что ценностная политика находящихся у власти ниже плинтуса, если едут в Израиль и рассказывают сказки, значит, в следующем году могут поехать на 9 мая в Россию!" – писал он.

Политик заявил, что во время Второй мировой войны в Литве был холокост литовцев. Он поднял вопрос извинений Израиля перед Вильнюсом за холокост.

"Был Холокост евреев, но еще больше был холокост литовцев в Литве! Если наши шуты политики в Израиле приносят извинения евреям, то кто извинится перед нами?" – возмущался он.

Похожие заявления политик делал и в среду по случаю Дня скорби и надежды.

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сожалела о таких заявлениях политика.

"Я считаю это продолжением выбранной Жемайтайтисом линии целенаправленного внесения раздора и провокаций", – заметила Чмилите-Нильсен в письменном комментарии, который передала ее пресс-секретарь Илона Петрове.