Литовский аналитик: войну вакцин Россия начала не сейчас

- Как Вам кажется, новость Лукашенко о том, что он готов привить "Спутником" всех желающих из стран Балтии, является только вербальной провокацией? Или же в Литве действительно есть люди, которые ждут этой вакцины?

- Да, это провокация, пропаганда, но вместе с тем они пытаются создать в Литве слой населения, который не будет относиться лояльно к литовскому государству. Целью всего этого является агитация, настраивание части населения против Литвы. Они пытаются донести до населения, что литовское государство не позволяет прививаться вакциной "Спутник", а вот Беларусь, которая готова это сделать даже бесплатно. Такие приёмы обычно используются со времён КГБ и называют их "активными мероприятиями".

- Как, с Вашей точки зрения, будет правильно на всё это реагировать? Может быть просто вообще никак не отвечать на эту провокацию и дать всем желающим вакцинироваться "Спутником"?

- В первую очередь как-то насильственно с этим бороться в демократическом государстве просто невозможно. Предпринимать какие-то меры для того, чтобы ни один литовский гражданин не привился "Спутником", мы не можем. Это было бы контрпродуктивно. Однако у нас есть проблема, которая не может решиться уже десятилетиями. У нас есть слой населения, который живёт в информационном поле враждебных Литве государств. Сейчас требуется работать с людьми, пытаться разъяснить им всё. Не нужно насильственно влиять на их мышление, нужно просто пояснять. Для этого требуется иметь концепции и выделять на это денежные средства. Эта проблема должна решаться исключительно через сформированную государственную программу. Конечно, провокация со "Спутником" является одноразовой, но они это делают и в других случаях.

- На встрече с министром культуры Литвы белорусские журналисты, которых уже достаточно много в стране, предложили свою помощь. Может быть действительно задействовать журналистов в такой информационной кампании, направленной на жителей Вильнюсского района, где также много белорусов?

- Мне даже жалко, что это приходится ещё раз предлагать белорусским журналистам. Об этом говорится уже много лет, такая стратегия предлагалась много раз, но только с российскими журналистами, поскольку у нас есть достаточное количество людей, сбежавших от Путинского режима. Они до сих пор, если мы говорим о каких-то последовательных действиях, не задействованы в этом плане. Эти люди могли бы объяснить другим, что такое режим Путина, режим Лукашенко и то, каким образом они действуют. Многие этого до сих пор не понимают, поэтому с этим нужно работать. Я буду очень рад, если Литва примет такие вот предложение от белорусских журналистов и других людей из Беларуси, России. Это поможет разъяснить другим, с чем именно они имеют дело.

- То, что это до сих пор не осуществили, является недоработкой какого-то ведомства?

- Это недоработка всего Литовского государства. Это не стоит разделять между ведомствами и даже политическими партиями. Если мы сталкиваемся с проблемой того, что спустя 30 лет после получения независимости, часть нашего населения всё ещё живёт в информационном поле другого государства, пусть даже оно не будет являться враждебным, то это уже проблема. Это проблема для любой страны. Если все 30 лет мы это никак не решали, то хотя бы сейчас стоит начать это делать.

- Давайте вспомним о захвате самолёта и заложников в лице Романа Протасевича и Софии Сапеги. Эта деятельность белорусских спецслужб напоминает Вам практики советских КГБ или она их переплюнула?

- Нет, не переплюнула. Из истории я могу напомнить, что это именно советский КГБ придумал захваты самолётов. Глава службы первого отдела КГБ Сахаровский сам в этом признавался. Это просто продолжение всей террористической деятельности, которая началась ещё с советского КГБ.

- На следующий день после захвата Протасевича мы все увидели видео его признания. Один из литовских профессоров оценил его. Например, зажигалка и пачка сигарет, которая лежали рядом, символ ещё тех советских практик. Также он отметил и спущенные рукава, которые говорят о пытках. Насколько изменились практики выбивания показаний с тех времён?

- Насколько я знаю и могу судить, они практически никак не изменились. Я вам приведу цитату, которую мне лично говорил человек, знающий это всё изнутри. Он говорил: "У них учебники не такие же, они те же". Я говорю сейчас о спецслужбах и подготовки кадров для них.

- Недавно всплыла информация, что белорусская сторона пыталась задействовать литовских блогеров для того, чтобы они писали о негативных реакциях на европейские вакцины. Это было сделано, чтобы посеять в людях сомнение и привлечь больше внимания к "Спутнику".

- Что может сделать Литва в отношении таких выпадов?

- Борьба с неправдой и ложью не должна быть такими же методами. Мы не должны бороться, а должны разъяснять. Правда – это лекарство от лжи. Отвечать тем же было бы неэффективно. Мы должны ответить не симметрично, а асимметрично, другими методами.

- На практике Вы видите, что эта война вакцин, которая идёт со стороны России, действительно происходит? Какова роль Беларуси в этом?

- Конечно, войну вакцин Россия начала не сейчас. Первые признаки этой войны появились уже в самом начале сентября прошлого года, когда у России ещё не было вакцины "Спутник". Первой целью была вакцина AstraZeneca. Конечно, сейчас они проводят эту кампанию и по другим вакцинам. Их союзники, например, режим Лукашенко безусловно задействованы как в этом, так и в других организациях.

Это большая кампания недоверия к вакцине AstraZeneca как раз связана с той войной, которая началась в сентябре прошлого года. Конечно, это не единственная причина. Стоит признать, что были ошибки и со стороны самой AstraZeneca. Однако резкое недоверие к этой вакцине не является совпадением. Именно на неё с самого начала нацелилась российская дезинформация и пропаганда.

- В минувшее воскресенье Польша и Литва обратились к белорусским эмигрантам, политическим беженцам, которые проживают на их территории. Они предупредили, что нужно быть более осторожными и меньше выкладывать личной информации в социальных сетях, поскольку режим стал абсолютно непредсказуемым. Как Вам кажется, способен ли режим Лукашенко к каким-то действиям по устранению оппонентов на территории Литвы?

- Здесь мы должны говорить не о самом режиме Лукашенко, поскольку без российской помощи он бы не существовал. Мы должны говорить о едином пространстве террористического, уголовного режима, в который сейчас входит Беларусь и Россия. Сама Россия уже давно продемонстрировала, что она готова к любым действиям на территории Западных государств.

- Что в таком случае делать нам? Мы видим, что у Европы скованы руки, поскольку она имеет ограниченное число инструментов для давления, в отличие от тех режимов.

- Я не согласен с тем, что у Европы скованы руки и у нас нет инструментов влияния на эти режимы. У нас просто не хватает политической воли. Я думаю, что преступление с самолётом было организовано в Москве, а осуществлено режимом Лукашенко. Вплоть до сих пор нашей политической воли было достаточно. Посмотрим, хватит ли её, чтобы пойти дальше.

А вот против Путинского режима мы не имеем вообще политической воли. До сих пор идёт речь о разных стратегиях. Например, Макрон сейчас говорит о каких-то неработающих санкциях. Если мы имеем дело с террористическими государствами, то с ними требуется и бороться, как с террористическими государствами. Мы не должны искать способы сотрудничества и договорённости. Это единственная стратегия. Запад ведь до сих пор сотрудничает с этими режимами, кормит их. Говорить стоит о том, что мы не имеем политической воли бороться с уголовниками.

Например, даже в Литве мы имеем тех, которые работают с Россией и расширяют здесь своё влияние. Например, Avia Solutions Group и Вигаудас Ушацкас, которого совсем недавно критик Михаил Ходорковский напрямую сравнил его с другими агентами Кремля. И что? И как мы решаем эту проблему? Мы относимся к ним не как к сотрудникам российского террористического режима, а как к нормальным членам нашего общества. Пока мы не поменяем наше мышление, то ни о какой борьбе речь и не может идти.