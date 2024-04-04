Лидер "трудовиков": объяснения Успасских по поводу начатого досудебного расследования меня не убедили

"Мне объяснение Успасских не показалось убедительным. Он объяснял подробно, но, на мой взгляд, там были факты, не соответствующие действительности", - сказал в среду Мазуронис телевидению Delfi заверив, что Успасских, приостановивший свое членство в партии, с ним конкретно не говорил.

"Это очень удобная позиция – отступить и сказать, вы тут что-то выясняйте, о чем вы ничего не знаете и вы в этом не участвовали, а я посмотрю, как пойдут дела", - добавил председатель Партии труда.