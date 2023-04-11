"ECFR – единственная европейская экспертная группа, миссия которой – продвигать последовательную, эффективную и основанную на ценностях европейскую внешнюю политику и политику безопасности. Мы предоставляем безопасное пространство для встреч лиц, принимающих решения, и лиц, формирующих общественное мнение, для обмена идеями о совместных действиях по содействию основанным на информации дискуссиям о роли Европы в мире", - говорится в приглашении, направленном Г. Ландсбергу.

ECFR – международный аналитический центр, объединяющий более 300 экспертов и аналитиков из 30 стран, включая ученых и политиков, премьер-министров, министров, высокопоставленных чиновников ЕС. В состав Совета EFCR входят премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и другие.

ECFR имеет офисы в Берлине, Лондоне, Мадриде, Риме, Париже, Софии и Варшаве.

Цель организации – проводить научные исследования европейской внешней политики и политики безопасности, а также предоставлять возможность лицам, принимающим решения, и экспертам обмениваться мнениями о наиболее важных геополитических вызовах.

Следующее заседание Совета ECFR состоится 7-8 июня, оно будет посвящено урегулированию кризисов, вызванных войной России против Украины.