Ландсбергис: Путин за переговоры, потому что проигрывает

В пятницу в 11 час. по литовскому времени в Украине должно было наступить объявленное Россией одностороннее перемирие, которое на период православного Рождества приказал объявить Владимир Путин. Он издал приказ о 36-часовом прекращении военных действий на православное Рождество после того, как было объявлено о наибольшем числе потерь, понесенных Москвой за весь период войны, а союзниками Украины было дано обещание направить в Украину броневую технику и вторую систему противовоздушной обороны Patriot.
Украина отвергла перемирие как пустословие России – есть мнение, что Россия таким образом пытается выиграть время для перегруппировки своих сил.
Незадолго до вступления в силу объявленной Россией паузы, одно из высокопоставленных украинских должностных лиц сообщило, что Москва нанесла удар по южной части города Херсона, в результате атаки есть погибшие и раненые.
Заместитель главы администрации президента Украины Кирило Тимошенко сообщил по крайней мере о четырех взрывах. "И они еще заявляют о переговорах. Вот с кем мы воюем" – сказал он, однако не уточнил, когда были нанесены удары – до или после момента вступления односторонних переговоров в силу.
В обеих странах отмечается православное Рождество, приказ президента России издан после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган и патриарх РПЦ Кирилл, являющийся ярым сторонником Путина, призвали прекратить огонь.
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