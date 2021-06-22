Ландсбергис просит у Ирака помощи в возвращении нелегальных мигрантов в страну

Г. Ландсбергис сказал BNS, что обсудил с министром возможности делегирования Ираком консульского сотрудника в Литву, чтобы он помогал с установлением личностей приехавших в страну, однако не получивших убежища иракцев, занимался документами для их возвращения на родину.
Глава литовской дипломатии сказал, что также попросил принять сотрудника литовской пограничной службы в Багдадский аэропорт для улучшения контроля вылетающих в Минск иракцев.
Кроме того, министр предложил в ближайшее время договориться о реальных возможностях возвращения иракцев в страну происхождения. У Литвы и Ирака не подписан договор о реадмиссии, она предусмотрена только в соглашении о политическом сотрудничестве между Евросоюзом (ЕС) и Багдадом.
"Сейчас реадмиссия не обязательно очень хорошо исполняется. Иногда нужно двустороннее, хотя бы дипломатическое, не обязательно правовое соглашение о реадмиссии", - сказал Г. Ландсбергис BNS по телефону из Брюсселя.
"Я попросил иракского министра об этих трех основных вещах, которые, на наш взгляд, могут быть реализованы в ближайшее время. (...) Услышал обещание сотрудничать", - сказал он.
По словам Г. Ландсбергиса, Литва сейчас рассматривает возможность аккредитовать работающего в какой-нибудь стране региона литовского посла и для Ирака. Сейчас это не сделано.
Он также сказал, что рассматривает возможность посетить Багдад с делегацией специалистов по миграции, пограничников и представителей других ведомств.
В этом году в Литву нелегально через границу с Беларусью прибыло почти 450 мигрантов. Это почти в пять с половиной раз больше, чем за весь 2020 год.
Литовские должностные лица подозревают, что это операция, организованная белорусским режимом.
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