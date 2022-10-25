aA
Реагируя на возникшие споры между Министерством внутренних дел и бывшим главой Службы общественной безопасности (СОБ) Ричардасом Поцюсом, председатель Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что полностью доверяет министру Агне Билотайте.
Gabrielius Landsbergis, Agnė Bilotaitė
Gabrielius Landsbergis, Agnė Bilotaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я полностью доверяю министру Агне. Думаю, если есть какие-либо вопросы, она на них ответит. Насколько мне известно, она никогда не уклонялась от ответов, разъяснений, информирования как общественности, так и своих коллег в Сейме. Я действительно полагаюсь на это", - во вторник радиостанции ЛРТ сказал лидер консерваторов.

Министр иностранных дел похвалил первоначальную позицию А. Билотайте, которая не раскрывала всех подробностей ухода Р. Поцюса с поста главы СОБ. По словам Г. Ландсбергиса, это "был достойный шаг".

Статьи по теме:
Подавление беспорядков у парламента: если план "Ветра" не был введен, то СОБ действовала незаконно
После интервью Поцюса Delfi - комментарий МВД: руководитель публиковал ложный распорядок дня и лгал о своих встречах

"Я думаю, что она (министр – ЭЛЬТА) была удивлена ​​тем, что Поцюс выступил с заявлениями. Я вижу в нем человека, который изначально согласился с условиями своего увольнения, но передумал, возможно, после того, как получил какой-то совет", - рассуждал он.

Однако, по словам председателя СО-ХДЛ, история Р. Поцюса должна побудить парламентариев в Сейме поднимать вопросы не только к А. Билотайте, но и к ранее занимавшим пост главы правительства, и назначившим Р. Поцюса на должность главы СОБ. Конкретные вопросы, по мнению Г. Ландсбергиса, должны быть адресованы и бывшему премьеру, лидеру Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюсу Сквернялису.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

МВД Литвы отреагировало на слова Поцюса: это попытка прикрыть истинные причины увольнения

Рассказ бывшего руководителя Службы общественной...

Покинувший пост главы СОБ Поцюс: когда был поднят вопрос беспорядков, министр ответила – я тебе уничтожу

Покинувший пост главы Службы общественной...

С внутренней службы увольняется командующий Службой общественной безопасности Поцюс

Министр внутренних дел Агне Билотайте в соответствии...

TOP новостей

Подавление беспорядков у парламента: если план "Ветра" не был введен, то СОБ действовала незаконно

Депутат, член парламентского Комитета по...

За отпуск в неположенное время родителей учеников ждут не только штрафы

Если родители увозят детей в отпуск до начала школьных...

Эфир Delfi советником МВД Украины и экс-главой МИД Литвы: про российскую "грязную бомбу"

О "грязной бомбе", которой Россия пугает Европу, и...

"Точка шпионов" и точка. Вице-мэр Вильнюса просит немедленно снести Дом Москвы

Вице-мэр Вильнюса от консерваторов Валдас Бенкунскас...

Вильнюсские консерваторы не хотят ходить по Русской улице - требуют переименовать

Представители правящего Союза Отечества –...