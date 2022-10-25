"Я полностью доверяю министру Агне. Думаю, если есть какие-либо вопросы, она на них ответит. Насколько мне известно, она никогда не уклонялась от ответов, разъяснений, информирования как общественности, так и своих коллег в Сейме. Я действительно полагаюсь на это", - во вторник радиостанции ЛРТ сказал лидер консерваторов.

Министр иностранных дел похвалил первоначальную позицию А. Билотайте, которая не раскрывала всех подробностей ухода Р. Поцюса с поста главы СОБ. По словам Г. Ландсбергиса, это "был достойный шаг".

"Я думаю, что она (министр – ЭЛЬТА) была удивлена ​​тем, что Поцюс выступил с заявлениями. Я вижу в нем человека, который изначально согласился с условиями своего увольнения, но передумал, возможно, после того, как получил какой-то совет", - рассуждал он.

Однако, по словам председателя СО-ХДЛ, история Р. Поцюса должна побудить парламентариев в Сейме поднимать вопросы не только к А. Билотайте, но и к ранее занимавшим пост главы правительства, и назначившим Р. Поцюса на должность главы СОБ. Конкретные вопросы, по мнению Г. Ландсбергиса, должны быть адресованы и бывшему премьеру, лидеру Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюсу Сквернялису.