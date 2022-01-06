"Это раздутая проблема, результат отсутствия предварительной договоренности", – сказал Žinių radijas Ландсбергис.

"Сейчас достаточно ясно высказались все стороны (...), говорят, что эти санкции не являются обязательными ни для кого, включая Литву, и касаются только американских ведомств, бизнеса и т.д. Но если мы хотим поддержать, можем это делать. Но тут нет никакого скандала, нет никакого предательства со стороны Литвы. В этом смысле ситуация слишком неадекватная", – сказал он.

По словам Ландсбергиса, Литва не могла заранее сформировать позицию по санкциям, потому что в руководстве страны были разные мнения.

"Выяснилось, что в течение этих нескольких месяцев в руководстве Литвы придерживались разных мнений, в президентской службе кто-то был за продолжение транзита через Литву. Сейчас обвиняют правительство или министерство, но у меня возникает вопрос, если были две позиции, то, наверное, эти стороны должны были выяснить все и прийти к единому мнению в вопросе, как поступить Литве, когда вступят в силу санкции США", – сказал Ландсбергис.

"По мнению президентской службы транзит удобрений должен был продолжаться (...) Эта разница во мнениях, наверное, и привела к тому, что в течение какого-то времени не было единого решения", – продолжил он.

Ландсбергис заметил, что единой позиции не хватает и в других вопросах, например, в вопросе представительства Тайваня.



Напомним, что транзит белорусских удобрений через Литву продолжается, несмотря на то, что с 8 декабря 2021 года действуют санкции США в отношении "Беларуськалия". Белорусская компания перевела "ЛЖД" аванс за несколько месяцев еще до вступления санкций.

Из-за скандала в отставку подавали министры иностранных дел и транспорта Литвы, но премьер-министр Ингрида Шимоните решила их не увольнять.21 декабря 2021 года Государственная комиссия, оценивающая стратегические сделки, указала, что договор между "Беларуськалием" и "ЛЖД" не отвечает интересам нацбезопасности.

Если правительство Литвы признает угрозу нацбезопасности, то в таком случае расторгнуть договор можно будет с минимальным ущербом. решение будет принято на следующей неделе.