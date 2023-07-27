27 июля 2023 г. 10:15

Ландсбергис оценил угрозы со стороны "Вагнера": надо разговаривать с немцами о бригаде или ее авансе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
ФОТО: DELFI / Audrius Gavėnas

Председатель Верховного Совета-Восстановительного Сейма Литвы Витаутас Ландсбергис считает, что Литва должна подготовиться к угрозам, исходящим от наемников группировки "Вагнер" в Беларуси. Политик размышляет о том, что Вильнюс мог бы договориться с Берлином об "авансе" немецкой бригады или возможности оперативного размещения войск в Литве в случае необходимости.

"Мы не знаем, что на самом деле думают те преступники с той и с другой стороны. Но нет ничего хорошего в том, что они тут появляются, и начинаются какие-то гадания, что сейчас будет. Нам не нужны эти гадания, но если они есть, то надо подготовиться", – сказал в среду В. Ландсбергис телеканалу LRT.

На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус, оценив геополитическую напряженность, вызванную наемниками "Вагнера" и продолжающиеся учения вблизи польской границы, заверил, что Варшава получит поддержку союзников по НАТО — если она потребуется.

"Если польским партнерам понадобится поддержка, они ее получат. Они партнеры по НАТО и надежные союзники НАТО, поэтому мы можем с уверенностью заявить о своей готовности к этому", — сказал Б. Писториус.

Вероятно, ссылаясь на последние заявления, В. Ландсбергис размышлял о необходимости переговоров с Берлином об усилении пребывания немцев в Литве.

"Я заметил какую-то новость о том, что немцы отправляют своих военных в Польшу. В том числе и из-за этой угрозы, потому что там у польской границы. Но это есть и на границе с Литвой. Здесь необходимо поговорить с немцами об их бригаде или каком-либо авансе этой бригады. Или какова их готовность быстро появиться в Литве, если "композитор Вагнер" пойдет через границу", – сказал В. Ландсбергис.

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