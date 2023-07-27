Ландсбергис оценил угрозы со стороны "Вагнера": надо разговаривать с немцами о бригаде или ее авансе

"Мы не знаем, что на самом деле думают те преступники с той и с другой стороны. Но нет ничего хорошего в том, что они тут появляются, и начинаются какие-то гадания, что сейчас будет. Нам не нужны эти гадания, но если они есть, то надо подготовиться", – сказал в среду В. Ландсбергис телеканалу LRT.

На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус, оценив геополитическую напряженность, вызванную наемниками "Вагнера" и продолжающиеся учения вблизи польской границы, заверил, что Варшава получит поддержку союзников по НАТО — если она потребуется.

"Если польским партнерам понадобится поддержка, они ее получат. Они партнеры по НАТО и надежные союзники НАТО, поэтому мы можем с уверенностью заявить о своей готовности к этому", — сказал Б. Писториус.

Вероятно, ссылаясь на последние заявления, В. Ландсбергис размышлял о необходимости переговоров с Берлином об усилении пребывания немцев в Литве.