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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во вторник обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом действия России, направленные на концентрацию военных подразделений на границе с Украиной на аннексированном полуострове Крым.
Ландсбергис обсудил ситуацию в Украине с генсеком НАТО
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщает МИД, глава литовской дипломатии обратил внимание на участившиеся нарушения перемирия в регионе Донбасса и активизировавшуюся дезинформационную кампанию России с обвинениями Украины в нагнетании ситуации.

Г. Ландсбергис отметил, что нужно пристально следить за ситуацией и направить четкий месседж о возможных последствиях.

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Министр также подчеркнул, что каждая страна свободна в выборе внешнеполитического пути, поэтому Литва и в дальнейшем политически и на практике будет поддерживать стремление Украины стать членом НАТО и Евросоюза (ЕС).

В четверг Г. Ландсбергис посетит с визитом Киев.

Украина обвиняет Россию в стягивании к восточной границе и в аннексированный Крым тысяч военных. Сообщения о концентрации сил появились после того, как на Востоке Украины начались кровопролитные столкновения с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Белый дом на прошлой неделе сообщил, что российских военных у границы с Украиной сейчас дислоцировано больше чем когда-либо с 2014 года, когда разгорелся конфликт после захвата Москвой полуострова Крыма.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию "о последствиях", если она будет агрессивно вести себя по отношению к Украине.

Кремль не отрицает маневры вооруженных сил, но заявляет, что не приближает войну с Украиной, а также подчеркивает, что "не останется равнодушным" к судьбе русскоязычных жителей в охваченном конфликтом регионе.

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