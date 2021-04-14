Ландсбергис обсудил ситуацию в Украине с генсеком НАТО

Как сообщает МИД, глава литовской дипломатии обратил внимание на участившиеся нарушения перемирия в регионе Донбасса и активизировавшуюся дезинформационную кампанию России с обвинениями Украины в нагнетании ситуации.
Г. Ландсбергис отметил, что нужно пристально следить за ситуацией и направить четкий месседж о возможных последствиях.
Министр также подчеркнул, что каждая страна свободна в выборе внешнеполитического пути, поэтому Литва и в дальнейшем политически и на практике будет поддерживать стремление Украины стать членом НАТО и Евросоюза (ЕС).
В четверг Г. Ландсбергис посетит с визитом Киев.
Украина обвиняет Россию в стягивании к восточной границе и в аннексированный Крым тысяч военных. Сообщения о концентрации сил появились после того, как на Востоке Украины начались кровопролитные столкновения с поддерживаемыми Россией сепаратистами.
Белый дом на прошлой неделе сообщил, что российских военных у границы с Украиной сейчас дислоцировано больше чем когда-либо с 2014 года, когда разгорелся конфликт после захвата Москвой полуострова Крыма.
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию "о последствиях", если она будет агрессивно вести себя по отношению к Украине.
Кремль не отрицает маневры вооруженных сил, но заявляет, что не приближает войну с Украиной, а также подчеркивает, что "не останется равнодушным" к судьбе русскоязычных жителей в охваченном конфликтом регионе.
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