"Я вижу, какое положение сложилось в связи с перевозками белорусских грузов через Литву после введенных США санкций и понимаю, как это сказывается на репутации возглавляемого Вами правительства Литвы, поэтому на основании 84 ст. Конституции ЛР и 10 ст. закона о правительстве Литвы прошу Вас принять заявление об отставке и уволить меня с должности министра иностранных дел в кратчайшие сроки", – сказано в адресованном премьер-министру Ингриде Шимоните заявлении.
9 декабря Шимоните сказала, что пока не решила, должен ли уйти в отставку глава МИД Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис. Об этом она обещала сообщить в начале следующей неделе.
"Когда приму решение, тогда информирую", – сказала Шимоните.
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