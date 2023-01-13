Ландсбергис: мы отстояли свою свободу, и украинцы сделают это

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Как утверждает глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис, сталкивающиеся с российской агрессией украинцы отстоят свою свободу — как это сделала Литва 13 января, 32 года назад.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© ELTA / Andrius Ufartas

"Мы держались решительно и отстояли нашу свободу. Это же сделают и украинцы", — написал глава МИД в пятницу в своем аккаунте в Twitter.

Ландсбергис также поделился фотографией январских событий 1991 г.

"Это старые советские танки, переброшенные в нашу столицу 32 года назад, чтобы разрушить нашу независимость. Мы до сих пор помним рев их двигателей. Мы никогда не забудем жертв", — заверил он.

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В пятницу в Литве отмечается 32-ая годовщина трагических событий 13 января и День защитников свободы.

Утром 13 января памятные мероприятия начались с традиционной гражданской акции "Память жива, потому что свидетельствует".

В окнах домов, предприятий и школ снова зажглись свечи. Торжественные мероприятия продолжились в Сейме, где президенту Украины Владимиру Зеленскому была вручена Премия свободы 2022 года. В декабре Сейм единогласно поддержал решение о присуждении Премии свободы президенту Украины.

Лауреат премии принял дистанционное участие в торжественной церемонии, проходившей в Актовом зале 11 Марта в Сейме. В своем обращении к участникам мероприятия Зеленский поблагодарил за награду,

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