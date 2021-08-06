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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что услышал от коллеги Фуада Хуссейна заверения, что из его страны в Минск в пятницу вылетел пустой борт для того, чтобы забрать тех, кто хочет вернуться.
Ландсбергис: из Ирака в Минск прилетел пустой самолет за желающими вернуться в свою страну
© AFP / Scanpix

"Министр сказал, что пустой самолет для того, чтобы собрать людей, которые просятся назад. Эту информацию нам подтвердили несколько источников", - сообщил BNS глава литовской дипломатии.

Самолет национальной авиакомпании Iraqi Airways приземлился в Минске в полдень.

По словам Г. Ландсбергиса, по неподтвержденным данным, желание вернуться изъявили около 300 иракцев.

Авиакомпания Iraqi Airways в четверг сообщила, что на неделю приостанавливает полеты в Минск. Г. Ландсбергис сказал, что получил заверение, что полеты приостановлены на десять дней.

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Он передал Ф. Хуссейну просьбу, чтобы полеты из Ирака в Минск не были возобновлены вовсе.

Г. Ландсбергис также сказал, что не получил информации, пришлет ли Ирак еще самолеты в Минск за соотечественниками.

"Далее мы с министром договорились, что мы из МИД с другими ведомствами будем фиксировать людей, которые хотят вернуться. Мы уже попросили документы у части людей из Ирака, я попросил, чтобы они были предоставлены незамедлительно, чтобы люди не передумали", - сказал министр.

Литва стремится остановить полеты из Ирака в Минск, потому что часть прилетающих этими рейсами впоследствии незаконно пытается пересечь границу страны.

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