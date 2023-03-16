Критика президента в адрес ГИК: если люди не справляются с одними выборами, что они будут делать в следующем году

"Это хаос, он подрывает доверие людей к нашей избирательной системе. Это ставит под сомнение результаты выборов. Это худшее, что может произойти во время выборов. Если люди не могут справиться с одними выборами, вопрос в том, что они будут делать, когда в следующем году у нас будут одни выборы за другими. Они должны очень хорошо оценить свои возможности, способны ли они выполнять возложенную на них ответственную работу", - журналистам в Йонишкисе сказал Г. Науседа.

"Очень важно, чтобы мы вышли из этого кризиса, тем не менее, с положительными результатами. Но, главное, давайте понимать, где наши ошибки и где наши слабые места", - Г. Науседа.

Отвечая на вопрос, кто должен понести ответственность за неразбериху, возникшую во время выборов, Г. Науседа сказал, что это нужно будет оценить после окончания выборов.

"ГИК сама создала много хаоса. Сейчас не время оправдываться. Конечно, всему, что произошло, оценку надо будет дать уже после выборов. Но ущерб уже нанесен", - заключил президент