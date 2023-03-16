Критика президента в адрес ГИК: если люди не справляются с одними выборами, что они будут делать в следующем году

"Это хаос, он подрывает доверие людей к нашей избирательной системе. Это ставит под сомнение результаты выборов. Это худшее, что может произойти во время выборов. Если люди не могут справиться с одними выборами, вопрос в том, что они будут делать, когда в следующем году у нас будут одни выборы за другими. Они должны очень хорошо оценить свои возможности, способны ли они выполнять возложенную на них ответственную работу", - журналистам в Йонишкисе сказал Г. Науседа.
"Очень важно, чтобы мы вышли из этого кризиса, тем не менее, с положительными результатами. Но, главное, давайте понимать, где наши ошибки и где наши слабые места", - Г. Науседа.
Отвечая на вопрос, кто должен понести ответственность за неразбериху, возникшую во время выборов, Г. Науседа сказал, что это нужно будет оценить после окончания выборов.
"ГИК сама создала много хаоса. Сейчас не время оправдываться. Конечно, всему, что произошло, оценку надо будет дать уже после выборов. Но ущерб уже нанесен", - заключил президент
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минфин представляет налоговую реформу: предлагают еще один тариф подоходного налога всеобщий налог на недвижимость
Министерство финансов Литвы представило проект...
Женщина пришла в ужас от стоимости ремонта в ванной: неужели это реально
В прошлом году цены в Литве росли практически во всех...
Эфир Delfi: как Беларуси готовиться к жизни без России?
Беларуси надо готовиться к отмежеванию от России. В...
Терпение жителей лопнуло: состояние дороги ужасное, а помощи нет (1)
Идет весна, тает лед, а с весной появляются не только ямы...
Инспекция: обязательство владеть литовским во всех сферах предоставления услуг должно быть узаконено
Государственная инспекция по языку в последнее время...