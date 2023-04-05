Консерваторы зарегистрировали законопроект, цель которого – признать КПЛ преступной организацией

"Очевидно, что в деятельности КПЛ, отдела коммунистической партии Советского Союза в Литве, могут содержаться признаки преступной деятельности по организации и совершению через подчиненные репрессивные структуры преступлений против населения Литвы — геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений. Однако ее деятельность как соучастника в организации советских преступлений до сих пор не была должным образом оценена ", — говорится в пояснительной записке к зарегистрированному законопроекту.

В законопроекте предлагается признать КПЛ преступной организацией, установившей диктатуру на территории оккупированной СССР Литовской Республики в период с 1940 по 1941 гг. и в период с 1944 по 1990 гг., которая действовала в качестве подвластного и активного выразителя и реализатора воли коммунистической партии Советского Союза на правах региональной организации.

Цель данной инициативы – закрепить на законодательном уровне ответственность коммунистической партии Литвы за следующие события оккупационной власти СССР: за геноцид граждан Литвы, преступления против человечности, военные преступления, в том числе массовые репрессии, террор, карательные акции, ссылки, истребление борцов за свободу Литвы и гражданского населения, заключение и пытки противников режима и иные формы их преследования.

Законопроект также направлен на установление факта ответственности коммунистической партии Литвы за советизацию, национализацию и конфискацию имущества граждан и юридических лиц оккупированной Литвы, насильственную коллективизацию, насильственную мобилизацию в вооруженные силы СССР, атеизм, цензуру, уничтожение культурных и религиозных памятников, а также прочие нарушения основных прав человека и лишение свобод.

Предлагается также закрепить требование, обязующее бывших членов и секретарей Центрального комитета ​​(ЦК КПЛ), бывших кандидатов в члены ЦК КПЛ, членов Президиума ЦК КПЛ, членов бюро ЦК КПЛ, кандидатов в члены бюро ЦК КПЛ, бывших инструкторов ЦК КПЛ, начальников отделов и их заместителей и иных лиц руководящего состава, выразивших желание выдвинуть свою кандидатуру на должность президента, депутата Сейма, депутата Европейского парламента, члена муниципального совета или мэра, указывать в анкетах и ​​биографиях свою принадлежность к вышеуказанным структурам.

Эти лица также обязаны указать свою принадлежность к вышеупомянутым структурам КПЛ в случае участия в конкурсах на дипломатическую службу, государственную службу или назначения на любые вышестоящие должности государственной службы, при представлении своей анкеты.

Также предлагается обязать ГИК проверять достоверность сведений о принадлежности к вышеуказанным структурам КПЛ, указанных в анкетах и биографиях упомянутых лиц, в случае выдвижения их кандидатур на участие в выборах на должность президента Республики, депутатов Сейма, депутатов Европарламента, членов муниципальных советов и мэров.

Предлагаемая дата вступления вышеуказанного закона в силу – 1 ноября 2023 г., т. е. до предстоящих президентских, парламентских выборов и выборов в Европарламент.

Некоторые политики и историки критически оценивают данную инициативу. По их мнению, этот законопроект запоздал, поскольку большинство членов КПЛ уже умерли. Также возникает вопрос о том, как в рамках такого закона будут оцениваться члены Литовского движения Саюдис и подписанты Акта о независимости, которые также были и членами КПЛ.