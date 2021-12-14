"Мы обратились к коллеге Жигимантасу с просьбой взять на себя соответствующее решение с учетом всех обстоятельств. Это было единогласное предложение и решение", – сказала она журналистам в Сейме.

По словам Моркунайте-Микуленене, фракция надеется, что Павилёнис примет решение "в течение нескольких дней", а решение фракции вызвала "последовательность эпизодов".

"Вы все прекрасно следили, освещали в публичном пространстве и острую риторику, а иногда, возможно, и странный выбор - комментировать то или иное событие или выбирать тот или иной комментарий в международном пространстве, иной способ высказывания. Все сошлось, и фракция решила, что было бы здоровее, если бы человек принял определенное решение и решил не руководить комитетом", - сказала Моркунайте-Микуленене.

По ее словам, публичные комментарии Павилёниса расходились с позицией правительства, особенно в вопросе транзита белорусских удобрений.

"Публичные комментарии уважаемого Жигимантаса показали, что он выбирает иной путь решения проблем, который не полностью соответствовал направлению правительства, которое взялось за решение этой проблемы. Видимо, выбранные здесь методы расходятся", - заявила в Сейме староста консерваторов.

Она сказала, что не обсуждался вопрос кандидатуры для замены Павилёниса на посту главы КИД.

В интервью телеканалу LRT в понедельник премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что некоторые из ее соратников выдвигают против нее необоснованные обвинения и должны понести ответственность за свои слова.

"Чего, наверное, никогда не было, так это того, что люди, которых вы считаете соратниками, практически обвиняют вас в том, что вы работаете на режим Лукашенко. Мне кажется, ответственность за собственные слова распространяется на всех. Это касается не только меня, но и других", - сказала Шимоните.

В последнее время Павилёнис остро высказывался по поводу несоблюдения санкций США в отношении белорусского производителя удобрений "Беларуськалий" в Литве. Он сказал, что транзит удобрений должен был быть остановлен в первый день вступления санкций в силу - 8 декабря, между тем правительство заявило, что сделать это было невозможно.