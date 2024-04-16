Командующий Вооруженными силами Литвы представил цикл интенсивных военных учений

Как сообщили в Литовской армии, на службу будут призваны 10 тыс. солдат из числа действующего резервного личного состава, из них 2500 в действительности явятся в воинские части для отработки навыков.

Сообщается, что часть проходящих в Литве учений являются составной частью крупнейших учений со времен холодной войны Steadfast Defender 24. Всего в учениях НАТО принимают участие более 90 тыс. солдат из 32 стран-союзников.



В январе этого года НАТО начало крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Как сообщалось ранее, учения призваны имитировать реакцию НАТО на нападение такого соперника, как Россия. В учениях будут задействованы 50 кораблей, 80 самолетов и более 1100 боевых машин. Военные маневры проводятся на фоне реформы НАТО после вторжения России в Украину в 2022 г.