Командарм Литвы удовлетворен результатами отработки комендантского часа

"Сейчас мы все фиксируем, идентифицируем извлеченные уроки, затем посмотрим, что следует доработать, что сделать лучше, а может быть вообще по-другому. Тот первый блин не был комом. Никаких серьезных недоразумений не было, общество восприняло это по-разному", – сообщил журналистам в среду В. Рупшис.
Однако, по словам командарма, в будущем следует лучше проинформировать общественность о задачах подобных учений.
"Один из извлеченных уроков заключается в том, что необходимо еще лучше информировать о том, что это всего лишь тренировка, а не реальный комендантский час", – сказал В. Рупшис.
Командующий армией подчеркнул, что учения по комендантскому часу – не первый случай в истории Литвы, в последний раз они проводились еще до вступления страны в НАТО. Поэтому, по его мнению, ведомственная память уже стерлась.
Как сообщалось ранее, учения Литовской армии и союзников по НАТО проходят 6-8 мая в столице и Каунасе.
В ходе учений проверяются готовность ведомств, учреждений и организаций к проведению мобилизации и выполнению задач по приему союзников, реквизиции имущества и объявлению комендантского часа.