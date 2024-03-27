Команда еще одного кандидата в президенты доставила подписи в ГИК

По данным ГИК, представители избирательного штаба А. Мазурониса представили комиссии в общей сложности 10 дел с листами для сбора подписей, в которых указано, что ими собрано 22 842 подписи граждан Литовской Республики, имеющих право голоса.
После завершения процедуры приема подписей на бумажных листах в среду было установлено, что по состоянию на 13 часов электронную подпись за А. Мазурониса на портале электронных услуг, администрируемом ГИК, поставили 3 085 избирателей.
Отмечается, что ГИК в течение 10 дней со дня поступления проверит подписные листы и определит окончательное количество собранных подписей.
В настоящее время подписи продолжают собирать восемь кандидатов – Гедримас Еглинскас, Гинтаутас Кнюкшта, Арунас Римкус, Валдас Туткус, Эдуардас Вайткус, Аурелиюс Верига, Игнас Вегеле и Дайнюс Жалимас. Ингрида Шимоните, Гитанас Науседа и Ремигиюс Жемайтайтис уже завершили сбор подписей.
ГИК напоминает, что будущие кандидаты могут собирать подписи избирателей до 28 марта, если только они не решат раньше сдать собранные подписи после письменного информирования ГИК.
Каждый человек, баллотирующийся на пост президента, должен собрать не менее 20 тыс. подписей избирателей, которые его поддерживают.
Президентские выборы состоятся 12 мая этого года.